Türkiye fındık ihracatından 8 ayda 1,6 milyar dolar kazandı - Haberler

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Türkiye fındık ihracatından 8 ayda 1,6 milyar dolar kazandı

AA - Atakan Çıtlak - Ekonomi
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Türkiye fındık ihracatından 8 ayda 1,6 milyar dolar kazandı

Türkiye'den 8 aylık dönemde 1 milyar 600 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'den 8 aylık dönemde 1 milyar 600 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021-30 Nisan 2022 döneminde gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, son 8 ayda 269 bin 219 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 600 milyon 408 bin 483 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi

Türkiye, İhracat, Fındık, dolar, Ekonomi, Haberler

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