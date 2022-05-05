Türkiye fındık ihracatından 8 ayda 1,6 milyar dolar kazandı

Türkiye'den 8 aylık dönemde 1 milyar 600 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021-30 Nisan 2022 döneminde gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, son 8 ayda 269 bin 219 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 600 milyon 408 bin 483 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.