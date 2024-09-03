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Türkiye, Fındık İhracatından 2 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

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GİRESUN Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Eylül 2023-Ağustos 2024 döneminde 303 bin 458 ton fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 349 milyon 117 bin 725 dolar gelir elde ettiği bildirildi.

GİRESUN Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Eylül 2023-Ağustos 2024 döneminde 303 bin 458 ton fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 349 milyon 117 bin 725 dolar gelir elde edildiği bildirildi.

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, fındık ihracatına yönelik rakamlar paylaşıldı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin verilerini paylaşan borsa; Türkiye'nin 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 döneminde 303 bin 458 ton fındık ihracatı karşılığında, 2 milyar 349 milyon 117 bin 725 dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Borsa, bu rakamın geçen sezon ise 298 bin 557 ton karşılığında 1 milyar 795 milyon 189 bin 783 dolar olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Verilere göre, 1 Eylül 2021-31 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki ihracat ise 340 bin 147 ton fındık karşılığında 1 milyar 986 milyon 44 bin 569 dolar olarak gerçekleştiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

İhracat Giresun Türkiye Ekonomi Güncel Tarım Borsa Eylül

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