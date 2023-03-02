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Türkiye fındık ihracatında sezonun ilk 6 ayında 1 milyar dolar kazandı

Ekonomi Haberleri

Türkiye fındık ihracatında sezonun ilk 6 ayında 1 milyar dolar kazandı

Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun ilk 6 ayında 177 bin 570 ton fındık satarak 1 milyar 39 milyon 231 bin 995 dolar gelir elde etti.

Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun ilk 6 ayında 177 bin 570 ton fındık satarak 1 milyar 39 milyon 231 bin 995 dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun ilk altı ayı olan 1 Eylül 2022- 28 Şubat 2023 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 39 milyon 231 bin 995 dolar karşılığında 177 bin 570 ton fındık satıldığı, şubat ayı ihracatının ise 24 bin 355 ton fındık karşılığı 156 milyon 33 bin 976 dolar olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

28 Şubat İhracat Türkiye Ekonomi Haberler

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