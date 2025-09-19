Türkiye Fındık İhracatında Rekor Gelir Elde Etti

Dünya fındık üretim ve ticaretinin büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, son çeyrek sezonda bu ürünün ihracatından 42 milyar 426 milyon dolar döviz geliri elde ettiği belirtildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, 1 Eylül'de başlayıp 31 Ağustos'ta sona eren ihracat sezonunun geri kalan çeyrek asırlık döneminde Türkiye'nin ihraç ettiği iç fındık miktarı 6 milyon 518 bin 843 ton olarak gerçekleşti. Bu ihracatta sağlanan döviz toplamı ise 42 milyar 426 milyon 937 bin 188 dolar oldu.

Son çeyrek asırlık sezonlarda en fazla ihracat 340 bin 147 ton iç fındık ile 2021-2022 sezonunda yapıldı. En fazla döviz girdisi ise 2 milyar 799 milyon 529 bin 618 dolar ile 2014-2015 sezonunda gerçekleşti.

Geride bıraktığımız 2024-2025 sezonu da 309 bin 64 ton iç fındığın karşılığı olan 2 milyar 558 milyon 540 bin 904 dolarlık dış satım ile hem miktar hem de sağlanan döviz bazında ikinci sırada yer aldı.

Fındık üretiminin yaklaşık yüzde 8'lik kısmının yapılmasına rağmen, ihracatın yüzde 30'u aşan bölümünün Trabzon'dan gerçekleştirildiğine dikkat çeken Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, sürdürülebilir istikrarlı politikalarla hem üretimde hem de dış satımda artış sağlanabileceğini belirterek, "Sahip olduğumuz 750 bin hektarlık fındık bahçesi var. Bu bahçelerde verim ve kaliteyi artırarak yıllık üretimi 1 milyon tonun üzerine, hatta 1,5 milyon tona çıkarmak mümkün. Bunu başardığımız zaman, ihracatımızda aynı paralelde artacak ve geride bıraktığımız sezonda gerçekleşen 2,5 milyar dolarlık ihracat gelirimizde katlanacaktır. Bunun için üretimde hem verim ve kaliteyi yükseltmek hem de dünya ticaretinde payımızı azaltabilecek ülkeleri piyasa şartlarında geride bırakmak gerekiyor. İstikrarlı üretim ve ticaret politikaları izlememiz, bir dünya ürünü haline gelen fındıktan elde edilen kazanımlarımızı daha da artıracaktır" dedi. - TRABZON