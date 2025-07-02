Türkiye Fındık İhracatında Rekor Gelir Elde Etti
Türkiye, 2024-2025 fındık ihracat sezonunda 2,3 milyar dolar gelir elde ederken, önceki yılın aynı dönemine göre ihracat miktarında artış sağladı.
Türkiye, fındık ihracat sezonunun 10 aylık döneminde yaklaşık 2,3 milyar dolar gelir elde etti.
Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-30 Haziran 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.
Söz konusu tarihler arasında 2 milyar 274 milyon 680 bin 172 dolar karşılığında 277 bin 138 ton fındık ihraç edildiği belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 258 bin 445 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 972 milyon 455 bin 447 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Ekonomi