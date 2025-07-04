Türkiye Fındık İhracatında 1,2 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

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Türkiye, 2025 yılının ilk altı ayında fındık ihracatından 1,2 milyar dolara yakın gelir elde etti. 142 bin 915 ton fındık satışı gerçekleştirildi.

Türkiye, 2025 yılının 6 ayında fındık ihracatından 1,2 milyar dolara yakın gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-30 Haziran 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 182 milyon 167 bin dolar karşılığında 142 bin 915 ton fındık satıldığı belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde 143 bin 563 ton fındık ihracatı yapıldığı ve 1 milyar 163 milyon 866 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi
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