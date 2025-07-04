Türkiye Fındık İhracatında 1,2 Milyar Dolar Gelir Elde Etti
Türkiye, 2025 yılının ilk altı ayında fındık ihracatından 1,2 milyar dolara yakın gelir elde etti. 142 bin 915 ton fındık satışı gerçekleştirildi.
Türkiye, 2025 yılının 6 ayında fındık ihracatından 1,2 milyar dolara yakın gelir elde etti.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-30 Haziran 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 182 milyon 167 bin dolar karşılığında 142 bin 915 ton fındık satıldığı belirtildi.
Geçen yılın aynı döneminde 143 bin 563 ton fındık ihracatı yapıldığı ve 1 milyar 163 milyon 866 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi