Haberler

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Güncellendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, uluslararası standartlarla uyum sağlamak için Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nda güncelleme gerçekleştirdi. Değişiklikler, finansal tablolar ve nakit akış tablolarında önemli düzenlemeleri içeriyor.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, uluslararası standartlarla uyum sağlamak amacıyla Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ilişkin güncelleme gerçekleştirdi.

Kurulun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, uluslararası standartlarla uyum sağlamak amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartlar Kurulu tarafından yayımlanan değişikliklerin mevzuata kazandırılması için Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nda düzenleme gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, söz konusu standartların ilk defa ve geriye dönük uygulanması ile finansal tablolar, nakit akış tablosu, finansal araçlar ve ölçüm gibi alanlarda değişiklik yapıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşandı

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşandı! Ayrılığın nedeni belli oldu
Asena boşanır boşanmaz Bülent Ersoy'la aynı sahneye çıkıyor

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Partneri de bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.