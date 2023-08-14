Türkiye Finans, Türkiye'nin En Yenilikçi Katılım Bankası seçildi

Türkiye Finans, Global Business Outlook Awards tarafından Türkiye'nin En Yenilikçi Katılım Bankası seçildi. Banka, yenilikçi ürünleri ve fark yaratan hizmet anlayışıyla öne çıkıyor.

Türkiye Finans, iş dünyası yayınlarından Global Business Outlook Awards tarafından " Türkiye'nin En Yenilikçi Katılım Bankası" seçildi.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, banka, yenilikçi ürünleri, insan odaklı bankacılık yaklaşımı ve fark yaratan hizmet anlayışıyla elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Banka servis modeli bankacılığının ilk ve başarılı örnekleri arasında yer alan ve geçen yıl müşterilerinin kullanımına sunduğu dijital finansman ürünü "eXtra Limit" ile İngiltere merkezli Global Business Outlook Awards tarafından Türkiye'nin En Yenilikçi Katılım Bankası seçildi.

Kazananların inovasyon, liderlik, müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik gibi birçok kritere göre belirlendiği organizasyonda Türkiye Finans, bankacılık kategorisinde ödül alan tek banka oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, eXtra Limit ürününün finansal kapsayıcılığı destekleyen ve bankacılık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran yapısıyla sektörde çok kısa sürede fark yarattığını belirtti.

Tüketicilerin, finansal hizmetlere yer ve mekandan bağımsız olarak ihtiyacın doğduğu an ve yerde anında erişmek istediklerini aktaran Mert, şunları kaydetti:

"Biz de banka olarak görünmez bankacılığa doğru ilerlediğimiz bir ortamda müşterilerimize geleceğe meydan okuyan iş modelleri ve ürünler sunuyoruz. eXtra Limit ürünümüz de bu vizyon doğrultusunda geliştirdiğimiz bir ürün. Türkiye Finans olarak dijital bankacılık alanında hayata geçirdiğimiz yenilikçi çalışmalarımızın bağımsız kurumlar tarafından ödüle layık görülmesi ne kadar doğru ve fayda yaratan işlere imza attığımızı ortaya koyuyor. Global Businness Outlook tarafından layık görüldüğümüz bu ödül bizleri çok mutlu etti. Türkiye'de bankacılık kategorisinde ödül alan tek marka olma gururunu bize yaşatan ve bu ödülde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim."