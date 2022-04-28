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Türkiye Finans'tan üç ay ödemesiz taşıt finansmanı

AA - Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi
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Türkiye Finans'tan üç ay ödemesiz taşıt finansmanı

Türkiye Finans, bahar aylarının gelmesiyle araç sahibi olmak isteyen herkesi yepyeni bir taşıt kampanyası ile buluşturuyor.

Türkiye Finans, bahar aylarının gelmesiyle araç sahibi olmak isteyen herkesi yepyeni bir taşıt kampanyası ile buluşturuyor.

?????????? Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, yüzde 1,89'dan başlayan kar oranları ve 48 aya varan vadelerle 3 aya varan ödemesiz dönem fırsatının sunulduğu Bahar Dönemi Taşıt Kampanyası, sıfır ve ikinci el tüm araçlar için geçerli olacak. 31 Mayıs'a kadar geçerli olan kampanyaya tüm Türkiye Finans şubelerinden başvuru yapılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, mevsimsel hareketlilik ve salgın döneminin geride kalmasıyla hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarında canlanma beklediklerini, banka olarak bu dönemde sundukları avantajlı finansman imkanları ile araç sahibi olmak isteyen herkesin yanında olduklarını ifade etti.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi

Katılım Bankası, Türkiye Finans, Tragger, kar, Ekonomi, Haberler

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