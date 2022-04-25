Türkiye Finans'ta üst düzey atamalar devam ediyor

Türkiye Finans Katılım Bankası, çalışanlarına kurum içi kariyer fırsatları yaratmak amacıyla yeni atamalar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Türkiye Finans açıklamasına göre, Murat Altun, ticari bankacılık genel müdür yardımcısı olurken, kredi kalitesi ve tahsilatlar genel müdür yardımcılığı görevine Ogün Ataoğlu getirildi.

2018 yılından bu yana Türkiye Finans'ta Ticari ve Kurumsal Bankacılık alanlarında satış direktörlüğü görevini sürdüren Murat Altun, 18 Nisan itibarıyla bankanın ticari bankacılık genel müdür yardımcısı oldu.

Bankacılık kariyerine 1998 yılında Türk Ticaret Bankası'nda müfettiş olarak başlayan Altun, yaklaşık 20 yıl boyunca çeşitli bankalarda ticari ve KOBİ bankacılığı müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü, satış müdürlüğü ve bölge direktörlüğü pozisyonlarında görev aldı.

Türkiye Finans'ta 2003 yılından bu yana çeşitli pozisyonlarda görev alan ve son olarak kurumun iç kontrol ve uyum direktörü görevinde bulunan Ogün Ataoğlu ise 18 Nisan itibarıyla Türkiye Finans Kredi Kalitesi ve Tahsilatlar Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine atandı.

Kariyerine 1999 yılında EGSBank'ta müfettiş yardımcısı olarak başlayan Ataoğlu, 2003 yılından itibaren Türkiye Finans'ta İç Kontrol Başkanlığı'nda ve Uyum Müdürlüğü'nde çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

2016-2019 yılları arasında iç kontrol direktörü olarak banka kariyerine devam eden Ataoğlu, 2019 yılından itibaren Türkiye Finans'ta iç kontrol ve uyum direktörü olarak görev alıyordu.