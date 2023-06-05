Türkiye Finans mobil şubeden müşteri olanlara finansman olanağı sunuyor

Türkiye Finans'ın "Mobilden Tanış Avantajlara Alış" kampanyası kapsamında, Mobil Şube üzerinden müşteri olanlara, yüzde 1,59 kar payı ile 50 bin TL'ye kadar finansman olanağı sunuluyor.

Türkiye Finans'ın "Mobilden Tanış Avantajlara Alış" kampanyası kapsamında, Mobil Şube üzerinden müşteri olanlara, yüzde 1,59 kar payı ile 50 bin TL'ye kadar finansman olanağı sunuluyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, mobil şubeden müşteri olanlar için "avantajlı", birçok bankacılık hizmetine hızla erişilmesini sağlayan " Türkiye Finans'la Mobilden Tanış Avantajlara Alış" paketini duyurdu.

Avantajlar paketi kapsamında Türkiye Finans Mobil Şube üzerinden müşteri olanlar gerek finansman gerekse birikimlerini değerlendirmede avantajlı kar payı oranlarından faydalanırken, EFT, Havale ve FAST gibi bankacılık işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

Türkiye Finans mobil şubeden müşteri olanlar, birçok bankacılık hizmetine, finansman ve yatırım imkanına kolaylıkla erişebilecek.

Kampanya kapsamında, Türkiye Finans Mobil Şube üzerinden müşteri olanlara, yüzde 1,59 kar payı ile 50 bin TL'ye kadar finansman olanağı sunuluyor.

Bu müşteriler ayrıca, tüm kartlardan bağımsız olarak ek finansman limiti sağlayan eXtra Limit hizmetinden de yararlanabiliyor. Üstelik eXtra Limit'te ilk 1000 TL ve üzeri harcamaya 150 TL nakit iade hediye ediliyor. Happy Bonus kredi kartından ilk 1000 TL ve üzeri harcama yapan müşterilere ise 100 TL bonus fırsatı sunuluyor.

"Müşteriler Türkiye Finans'ın masrafsız bankacılık dünyasının ayrıcalıklarından yararlanabilecek"

Verilen bilgiye göre, birikimlerini enflasyona karşı korumak ve birikimlerine değer katmak için yatırım amacıyla Türkiye Finans Mobil Şube'den müşteri olanlar da e-katılım hesaplarındaki TL birikimlerine avantajlı kar paylaşım oranlarıyla değer katabilecek.

Ayrıca kampanya kapsamında, Türkiye Finans Mobil Şube'den müşteri olanlar Türkiye Finans'ın yatırım platformu olan TFXTarget üzerinden yerli ve yabancı hisselere, yurt içi ve yurt dışında bulunan yatırım fonlarına yönelik işlemleri, gerçek zamanlı fiyatlarla kolayca yapabilecek.

Yatırımcılar, dijital şifre ile anında giriş yapabileceği TFXTarget'ın, kullanıcı dostu gelişmiş grafik yapısıyla ücretsiz ve süresiz canlı veri, haber akışı ve piyasa takibi, işlemlerde düşük komisyon oranları ve düşük işlem alt limiti avantajlarından hemen yararlanabilecek.

Yalnızca dakikalar içerisinde mobilden kolayca müşteri olanlar Türkiye Finans'ın masrafsız bankacılık dünyasının ayrıcalıklarından yararlanabilecek.

Müşteriler, Mobil ve İnternet Şube'den yapacakları 7/24 EFT, Havale ve FAST gibi bankacılık işlemlerine masraf ödemezken, 8700 anlaşmalı Yapı Kredi ve PTT ATM'sinden komisyonsuz para çekme ve para yatırma işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca acil nakit ihtiyaçlarını anında karşılayan Happy Zero Kart'a sahip olan müşteriler kart aidatı ve kampanya katılım ücreti ödemeyecek ve dileyen müşteriler komisyonsuz 1000 TL'ye kadar yedek hesap da açabilecek.

"Uzaktan hızlı, güvenli ve kolayca finansmana ve avantajlara erişim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, Türkiye Finans'ın, Türkiye'de dijital kanallar üzerinden müşteri olma kolaylığını sunan ilk bankalardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüzün hızlı ve anlık değişiklere maruz kalan dünyasında müşterilerimizin ihtiyaçlarına kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamak önceliklerimizin başında geliyor. Bu da her an elimizde olan telefonlarımızdan gerek finansman gerek birikim değerlendirme gerekse günlük bankacılık işlemlerimizi gerçekleştirmede hem hız hem uygun fiyatlar hem de ulaşılabilirlikle mümkün. Şu anda şubelerimizden gerçekleştirilen işlemlerin birçoğu Türkiye Finans mobil şubede gerçekleştirilebiliyor. Bu kolaylık ve hızla beraber mobil şubeden yapılan işlemlerde müşterilerimiz avantajlı oranlarla finansman ihtiyaçlarına cevap bulabilirken, birikimlerini de daha yüksek getiri sağlayarak değerlendirebiliyor ve masrafsız bankacılığı deneyimleyebiliyor. Türkiye Finans olarak yer ve zamandan bağımsız dijitalleşen bankacılık anlayışımızla müşterilerimizin tüm ihtiyaçları için yanında olmaya devam ediyoruz."