Türkiye Finans, ilk çeyrekte 700 milyon doların üzerinde net kar elde etti

Türkiye Finans, 2022'nin birinci çeyreğinde 716,9 milyon TL konsolide net Kar, 717,2 milyon TL de konsolide olmayan net kar elde etti.

Türkiye Finans Katılım Bankası bu yılın ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Banka, Türkiye ekonomisine 83,3 milyar lira katkı sağladı. Aktif büyüklüğünü 120,5 milyar liraya çıkartan banka, katılım finans sisteminin bir parçası olarak artan kaynağını kullandırdığı fonları büyütmek için değerlendirdi. Banka, bu dönemde 716,9 milyon TL konsolide net kar, 717,2 milyon TL de konsolide olmayan net kar elde etti.

Ayrıca geliştirdiği fonlama?araçlarının desteğiyle yüzde 12 artış elde ederek nakdi fon kullandırımını toplamda? 68,8 milyar TL seviyesine ulaştırdı. Aynı zamanda üretici, KOBİ ve ihracatçı gibi iş dünyasının farklı kesimlerini fonlayan finansman imkanlarıyla gayrinakdi fon kullandırımını yüzde 4 büyüten Türkiye Finans, reel sektöre ve ihracatçıya 14,5 milyar TL gayrinakdi fon sağladı. Avantajlı fon toplama ürünlerini piyasaya sunarak müşterilerini birikim yapmaya teşvik eden banka, katılma hesaplarını bu çeyrekte çeşitlendirerek mevcut hacmini geçen yıl sonuna göre yüzde 15 artırdı. Bu sayede topladığı fonları yüzde 10 oranında büyüten Türkiye Finans, bu fonları 92,5 milyar TL seviyesine ulaştırdı. Aynı zamanda sürdürülebilir büyümenin devamı için gerekli olan güçlü sermaye yapısını bu çeyrekte de koruyarak öz kaynaklarını yüzde 11 oranında artışla 7,3 milyar TL'ye yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, geçen yıl sonunda ülkemizin farklı sektörlerinde başlayan canlanmanın yılın ilk çeyreği itibarıyla hız kazandığını belirterek özellikle bankacılık ve finans sektörünün kurumlara ve reel sektöre yol gösterdiğini ifade etti.

Akşam, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemin ülkemiz açısından üretim ve ticareti geliştireceğimiz bir dönem olacağından şüphem yok. Bankamız, bu çeyrekte de üretim ve ticaretin içinde olma kararlılığını sürdürdü. Bu anlayışla hem bireysel hem de ticari segmentte verdiğimiz finansman desteğimizi artırarak 2022 yılının ilk çeyreğinde ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdük. Katılım finans sisteminin bir parçası olarak üretime ve ticarete can suyu olacak fırsatları önümüze kattık ve artan kaynağımızı kullandırdığımız fonları büyütmek için değerlendirdik. Ayrıca reel sektöre ve ihracatçıya verdiğimiz desteği büyüttük. Özetle yılın ilk çeyreği sürdürülebilir büyüme stratejimizi özenle koruduğumuz ve bu sayede aktiflerimizi büyüttüğümüz başarılı bir dönem oldu."

"Üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan işler yapmaya devam ediyoruz"

Türkiye Finans olarak yetkinliklerini sadece bilançoyu büyütmek amaçlı kullanmadıklarını ifade eden Akşam, "Üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan işler yapmaya devam ediyor; her alanda üretimin, ticaretin ve ihracatın bayraktarlığını üstleniyoruz. Bu sayede ülkemizin kalkınmasına destek oluyor; finansman çeşitliliğimizi artırarak toplumun farklı kesimlerinin, üreticinin, ihracatçının, KOBİ'nin ve tüm vatandaşlarımızın yanında oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Akşam, dijitalleşme alanında gerçekleştirdikleri çalışmalarına değinerek kurum ve sektör olarak büyümenin devamlılığı için ticaretin olduğu her yerde bulunulması gerektiğine dikkati çekti.

Sektörün dijitalleşme konusunda son derece rekabetçi olduğunu, özellikle açık bankacılık tarafında finteklerle geliştirdikleri projelerin kurum olarak yetkinliklerini güçlendirdiğini bildiren Akşam, şunları aktardı:

"Müşteri deneyimini en üst noktaya taşımak için inovasyon becerilerimizi geliştiriyoruz. Sadece kendi dijital kanallarımızdan değil, fintekler ve mobil platformlarla iş birliği yaparak bu mecralar üzerinden de müşterilerimizin hizmetlerimize anında ulaşabilecekleri iş modelleri üretiyoruz. Açık Bankacılık altyapısıyla geliştirilen ve iş modeliyle sektörde bir ilk olan eXtra Limit isimli ürünümüz bunun en somut ve güncel örneğidir. Vatandaşlarımız, alışveriş yaptıkları platformlardan ayrılmadan dakikalar içerisinde finansmana başvurabiliyor, sahip oldukları finansman limitini ister fiziki ister dijital platformlarda rahatça kullanabiliyor ve uzun dönemli taksitlendirme imkanlarından faydalanabiliyorlar. Ayrıca bu süreçte görüntülü görüşme ile 6-7 dakika içerisinde müşterimiz olabiliyorlar."

Akşam, dijitalleşmeye yaptıkları yatırımlar sayesinde, bankanın yenilikçi ürün ve hizmetlerinin uluslararası otoriteler tarafından üst üste prestijli ödüllere layık görüldüğünü belirterek sözlerini noktaladı.