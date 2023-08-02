Türkiye Finans, Hazır Limit ürününü kullanıma sunuyor

Türkiye Finans, müşterilerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için yenilediği Hazır Limit ürününü kullanıma sunuyor. Müşteriler, konut, taşıt ve ihtiyaç finansmanı için belirlenen üst limitlerle istedikleri gibi taksit sayılarını değiştirebilecek ve limitleri otomatik olarak güncellenecek. Türkiye Finans müşterileri, internet ve mobil şubelerde Hazır Limitlerini görüntüleyebilecek ve istedikleri zaman kullanabilecek.

Türkiye Finans, yeniledikleri ürünü "Hazır Limit"i tüketicilerin kullanımına sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans'ın kullanıma sunduğu "Hazır Limit" ürünü ile müşterilerinin eXtra Limit, konut, taşıt ve ihtiyaç gibi her türlü finansman ihtiyacına otomatik olarak limit tanımlıyor.

Konut için 3,5 milyon TL, taşıt için 400 bin TL ve ihtiyaç finansmanı için 70 bin TL olan üst limitlerle müşteriler taksit sayılarını diledikleri gibi değiştirebilecekken, Hazır Limit'leri de kullanım yaptıkça otomatik olarak güncellenecek. Türkiye Finans müşterileri internet ve mobil şubelerin giriş sayfalarında kendilerine özel tanımlanan Hazır Limit'leri her an görebilecek ve diledikleri zaman kullanabilecek.

İhtiyaçlarını erteleyenlere hızlı, güvenli ve kolayca finansmana erişim

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, Türkiye Finans'ın, Türkiye'de dijital kanallar üzerinden müşteri olma kolaylığını sunan ilk bankalardan biri olduğunu belirterek, "Günümüz bankacılık dünyasında müşterilerimizin ihtiyaçlarına telefonlarından, günün her saatinde dakikalar içerisinde ulaşabilmelerini sağlamak önceliklerimizin başında geliyor. Bu anlayışla müşterilerimizin kullanımına sunduğumuz Hazır Limit pratik bir finansman ürünüdür. Hazır Limit ile müşterilerimiz erteledikleri ihtiyaçlarını avantajlı finansman oranlarıyla hızlı, güvenli ve kolayca karşılayabilecek. Türkiye Finans olarak yer ve zamandan bağımsız dijitalleşen bankacılık anlayışımızla müşterilerimizin tüm ihtiyaçları için yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.