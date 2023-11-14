Türkiye Finans, ETİKA 2022 Türkiye Etik Ödülleri'nde 5. kez ödül aldı

Türkiye Finans, Etik Değerler Merkezi (EDMER) tarafından düzenlenen ödül töreninde uluslararası etik standartlara uygunluğuyla ödüle layık görüldü. Banka, iş ahlakı ve etik değerlerine olan bağlılığıyla Türkiye'nin en etik şirketleri arasında yer almaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye Finans, Etik Değerler Merkezi (EDMER) tarafından düzenlenen ve etik değerlere önem veren şirketlerin ödüllendirildiği "ETİKA 2022 Türkiye Etik Ödülleri" organizasyonunda uluslararası etik standartlara uygunluğuyla 5. kez ödül aldı.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, banka, etik ve iş ahlakı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla EDMER tarafından 11 yıldır düzenlenen organizasyonda, ilgili tüm kriterlerde uluslararası etik standartlara uygunluk göstererek ödüle layık görüldü.

Banka, son ödülle birlikte toplamda 5. kez Türkiye'nin en etik şirketleri arasına girmeyi başarmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans İç Kontrol ve Mevzuat Uyum Direktörü Hasan Çevik, bankanın kurum kültüründe yatan en önemli değerlerin başında iş ahlakı ve etik değerlerinin yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsan odaklı bankacılık anlayışımız çerçevesinde bu değerlere olan bağlılığımızla daha iyi sonuçlar yaratacağımızı biliyor ve bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bankamızın, prensiplerinden ödün vermeden etik bankacılık anlayışıyla yürüttüğü iş süreçlerinin Etik Değerler Merkezi gibi saygın bir kuruluş tarafından takdir edilmesi bizler için gurur verici. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da etik değerlerimize sahip çıkarak ülkemizin rol model kurumları arasında yer almaya devam edeceğiz."