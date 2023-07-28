Türkiye Finans, Dünya Dostluk Günü'nde Özel Kampanya Sunuyor

Türkiye Finans, 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü'nde yakınlarını bankaya davet eden müşterilerine özel kampanya sunuyor. Müşteriler, dostlarını davet ederek hediye kazanma fırsatı yakalıyor. Ayrıca Türkiye Finans müşterilerine birçok avantaj da sağlanıyor.

??????? Türkiye Finans, 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü'nde yakınlarını bankaya davet eden müşterilerine özel kampanya sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Dost Kazandıran Kampanya" programı kapsamında Türkiye Finans Mobil Şube'den dostlarını davet eden müşteriler, her dostu için 150 TL, toplamda ise 750 TL'ye kadar hediye kazanma fırsatı yakalıyor.

Kampanyaya katılmak isteyenler dakikalar içinde mobilden kolayca müşteri olabiliyor. Mobilden Türkiye Finans müşterisi olanlar dostlarını mobil şube üzerinden Türkiye Finans'a davet ederek kampanyaya katılabiliyor.

Türkiye Finans müşterileri mobil ve internet şubeden yapacakları 7/24 EFT, Havale ve FAST işlemlerine ücret ödemezken; 8 bin 300 yurt içi Yapı Kredi ve PTT ATM'sinden komisyonsuz para çekme ve para yatırma işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Yedek hesapla işlem ücreti ve kar payı olmadan acil ihtiyaçlar anında karşılanabiliyor. Happy Zero Kart'a sahip olan müşteriler kart aidatı ödemiyor ve bonus avantajlarından faydalanabiliyorlar.???????