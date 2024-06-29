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Türkiye, FATF Gri Listeden Çıktı

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Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Türkiye'nin FATF gri listeden çıkmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Mali Eylem Görev Gücü'nün Türkiye'yi gri listeden çıkarmasını değerlendirerek, 2021 yılında listeye alınan Türkiye'nin, gri listeden çıkmasının ülkemiz için son derece olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.

OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'nin gri listeden çıktığını açıkladı. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, FATF'nin Türkiye'yi gri listeden çıkarmasını değerlendirdi. Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla uluslararası toplumda daha saygın bir konuma yükseldiğini belirten Başkan Kasapoğlu, "Bu sayede ülkemiz, küresel ekonomiye daha aktif bir şekilde katkıda bulunabilecektir. Bu önemli adım, ülkemize yönelik algıların ve görüşlerin olumlu yönde oluşmasına katkı sağlayarak, Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamımıza pozitif yansımalar getirecektir. FATF gri listesinden çıkmanın birçok önemli çıktısı olacaktır. Yabancı yatırımcıların güvenini artıracak ve ekonomik büyümemize ivme kazandıracaktır. Bu da ekonomik büyümeye ve yeni iş imkanlarının sağlamasına katkıda bulunacaktır. Bu sayede Türkiye, yatırımcılar için daha çekici bir destinasyon haline gelecektir. Türkiye'nin uluslararası arenada daha güçlü bir ekonomik aktör olarak yer almasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Dış ticaret hacmimizi artıracaktır, borçlanma maliyetlerimizi düşürecektir ve finansal sistemimizi daha sağlam hale getirecektir. Türkiye ekonomisi için bir dönüm noktası olarak da nitelendirebileceğimiz bu başarıyı daha ileriye taşımak için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülkemizin ekonomik kalkınması için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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