Türkiye, Equip Auto Paris Fuarı'nda İlk Milli Katılımını Sağladı

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), otomotiv satış sonrası sektörünün en önemli uluslararası buluşma noktalarından biri olan Equip Auto Paris Fuarı'nda ilk kez Türkiye milli katılımı sağladı.

OSS açıklamasına göre, dernek bir yandan otomotivin geleceğine yönelik çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan sektörün öncü etkinliklerinde Türkiye'yi temsil etmeyi sürdürüyor.

OSS, Equip Auto Paris 2025'te hem kendi standıyla hem de üyeleri aracılığıyla Türkiye otomotiv satış sonrası sektörünü uluslararası arenada temsil etti. Bu yıl 50'nci yaşını kutlayan fuar, 1400 katılımcı ve 100 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırladı.

ALZ International organizasyonunda ve OSS işbirliğiyle milli katılımı organize edilen, 14-18 Ekim'de düzenlenen fuarda Türkiye pavyonu, Ticaret Bakanlığı desteğiyle birinci holde yer aldı. 16 Türk firmasının katılım sağladığı fuarda OSS üyeleri de devlet desteğinden faydalandı.

Fuarın ilk günü akşamı Palais Brongniart'ta düzenlenen açılış galası sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. Fuar boyunca OSS standında ziyaretçiler ağırlandı, dernek yönetimi ayrıca üyelerinin stantlarını ziyaret ederek sektörün önemli temsilcileriyle temaslarda bulundu.

Equip Auto Paris Fuarı, Fransa otomotiv sektörü için olduğu kadar Türkiye için de önemli bir işbirliği ve anlaşma fırsatı sunuyor. Toplam ithalatının yüzde 36'sını otomotiv ürünlerinden karşılayan Fransa, bu anlamda Türkiye için önemli bir pazar konumunda. Türkiye'nin Fransa'ya otomotiv yan sanayi ihracatı, 2024 yılında 983 milyon 362 bin dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre yüzde 15,5 artış gösterdi. Fransa'nın coğrafi konumu, Fas, Tunus ve Cezayir gibi alternatif pazarlara erişimde önemli avantajlar sağlıyor.

"Türkiye'nin uluslararası arenadaki temsil gücünü artırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, Equip Auto Paris Fuarı'nın ilk kez milli katılımını üstlendikleri bir fuar olması açısından kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Özçete, uluslararası en büyük markalar, global üreticiler ve dağıtıcılarla yan yana olmalarının pozitif etki sağladığını ifade ederek, "2027 yılında yapılacak bir sonraki fuarda da yine böyle büyük çaplı global üretici ve dağıtıcılarla aynı alanda yer alacak olmak, bunun sözünü almak mutluluk verici." açıklamasını yaptı.

OSS olarak, Türkiye'nin uluslararası arenadaki temsil gücünü artırdıklarını kaydeden Özçete, "Türkiye'nin, OSS üyelerinin ve aftermarket oyuncularının uluslararası platformda temsil edilebilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.