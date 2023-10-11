Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, Türkiye'nin enerji ve maden politikasını açıkladı

TENMAK Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamak ve yerli kaynakları kullanmak için 'Milli Enerji ve Maden Politikası' benimsendiğini belirtti. Balıkçı, madencilik sektörünün önemine vurgu yaparak, sektöre yönelik AR-GE projelerine ağırlık verilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, Türkiye'nin ekonomik temellerini daha da güçlendirmek yönünde çaba gösterdiğini belirterek, "Bu doğrultuda, (Enerji ve Tabii Kaynaklar) Bakanlığımız tarafından enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımı ve öngörülebilir piyasa koşullarının tesis edilmesi temeline dayalı 'Milli Enerji ve Maden Politikası' benimsenmiştir" dedi.

Balıkçı, Türk madencilik sektöründe sürdürülebilir üretkenlik sağlanmasını desteklemek amacıyla ilk kez düzenlenen EIF Türkiye Maden Kongresi ve Fuarı'nda yaptığı konuşmada madencilik endüstrisinin birçok ülkede kritik önemde ve ülkelerin stratejik kararlarında öncelikle dikkate aldığı sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Son 10 yılda hızlanan teknolojik dönüşüm sürecinin ihtiyaç duyduğu enerji ve ham madde kalitesi nedeniyle, madenciliğin daha da ön plana çıktığını dile getiren Balıkçı, "Küresel madencilik sektöründe hızla ilerleyen teknolojik dönüşüm rüzgarının ülkemiz madencilik sektörüne de entegre edilerek üretkenlik ve verim artışı odaklı AR-GE projelerine ağırlık vermek sektörün geleceği için önemli bir yatırım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkçı, TENMAK'ın enerji, nükleer ve maden teknolojileri alanlarında Türkiye'nin inovasyon ihtiyacını karşılamak, AR-GE faaliyetleri yapmak ve desteklemek amacıyla 2020'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı altında kurulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"TENMAK'ın 5 enstitüsünden ikisi bor araştırmaları enstitüsü (BOREN) ve nadir toprak elementleri araştırma enstitüsü (NATEN) maden teknolojileri alanında faaliyet göstermektedir. Bu enstitülerimizde bor ürün ve teknolojilerinin araştırılması ve geliştirilmesi, nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin eldesi, bunların kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla değerli uç ürünlere dönüştürülmesine yönelik başta savunma sanayii olmak üzere sağlık, otomotiv, enerji sektörlerine yönelik projeler yürütülmektedir."

Nadir toprak elementleri ve bor teknolojilerine yönelik çalışmalar hız kazanacak

Bor katkılı geliştirilen ürünlerle savunma sanayisindeki kritik projelere destek sağlamak üzere çalışmaların devam ettiğini aktaran Balıkçı, "Nadir toprak elementleri ve bor teknolojilerine yönelik ulusal yol haritası çalışmalarımızı yıl sonuna kadar tamamlayarak, ülkemizin bu madenlerle ilgili teknolojik hedeflerini açıklayacak ve bu hedeflere ulaşmak üzere çalışmalarımıza hız vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Balıkçı, TENMAK'ın teknoloji geliştirme projelerini desteklemek amacıyla hidrojen, karbon yakalama ve depolama, nükleer güç ve füzyon teknolojilerinde çağrıya çıktığını belirterek, "Bor, nadir toprak elementleri ve kritik mineraller konularında çağrıya çıkmak üzere çalışmalarımızı tamamlayarak kamuoyu ile paylaşacağız. Bu konularda faaliyet gösteren firmalarımızın çağrılarımıza başvurmasını ve hep birlikte işbirliği yaparak ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik uç ürünleri ortaya çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.