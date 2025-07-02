Türkiye Enerji Depolama Projeleri 33 Bin Megavata Ulaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB), Türkiye genelinde ön lisans verilen enerji depolama projelerinin toplam kapasitesinin 33 bin megavata ulaştığını açıkladı. Güneş enerjisinde Ankara, rüzgar enerjisinde ise Tekirdağ öne çıkıyor.

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB), ülke genelinde ön lisans verilen depolama projelerinin toplamda 33 bin megavat seviyesine ulaştığını, güneş enerjisi depolamada Ankara'nın, rüzgar enerjisi depolamada ise Tekirdağ'ın öne çıktığını bildirdi.

Türkiye Elektrik Sanayi Birliğinin (TESAB) hazırladığı Türkiye Enerji Depolama Durum Analizi Raporu yayımlandı.

Birlik tarafından çevrimiçi toplantı ile tanıtılan rapor, Türkiye'deki enerji depolama çalışmalarının en net fotoğrafı olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de enerji depolama alanındaki tüm düzenlemeleri, gelişmeleri ve süreçleri ele alan ve elektrik sektörüne ücretsiz sunulan raporda, depolamada mevzuat ve düzenleyici çerçeve, Türkiye Ulusal Enerji Planı ve depolama hedefleri, uluslararası kuruluşların Türkiye depolama öngörüleri, enerji depolama ön lisans haritası, depolamadaki güncel gelişmeler ve değerlendirmeler yer alıyor.

Türkiye'deki enerji depolama eğilimini çok boyutlu şekilde ele alan rapor, teknolojik altyapı, kamu ve özel sektör yatırımları ile yatırım eğilimlerini de kapsıyor.

TESAB, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Aydın Law'ın katkılarıyla hazırlanan raporda 11 sektör uzmanı ve akademisyen yer alıyor.

GES depolamada lider Ankara

Rapora göre, Türkiye'de yaklaşık 33 bin megavat büyüklüğünde 673 elektrik üretim-depolama ön lisansı bulunuyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen bu lisansların 18 bin 300 megavatı 262 rüzgar, 14 bin 600 megavatı ise 411 güneş santralinden oluşuyor. GES ön lisans kapasitesinde 2 bin 64 megavat ile Ankara ilk sırada, 1230 megavat ile Antalya ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye'deki enerji depolama ön lisanslarını şehir bazında ele alan raporda, Türkiye Depolama Haritası da bulunuyor. EPDK verilerine dayanılarak hazırlanan haritalarda, güneş ve rüzgar enerjisi ön lisans kapasiteleri hem birlikte hem de ayrı ayrı harita üzerinde ele alınıyor.

Buna göre, güneş ve rüzgar toplam ön lisans kurulu gücünde liderliği 4 bin 364 megavat ile Tekirdağ üstlenirken, 2 bin 989 megavat ile Edirne ikinci, 2 bin 879 megavat ile Kırklareli üçüncü sırada yer alıyor.

Sadece rüzgar enerjisi depolama ön lisanslarında ise 4 bin 349 megavat ile Tekirdağ ilk sırada gelirken, bu ili Edirne ve Kırklareli takip ediyor.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı

Yoğun temponun ardından tatil molası! Havuzda güneş banyosu yaptı
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Dedikodular asılsız çıktı
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.