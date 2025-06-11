Türkiye, Endonezya'ya 48 Adet KAAN Uçağı İhracat Anlaşması İmzaladı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın Endonezya'ya ihraç edilmesine yönelik anlaşmayı duyurarak, güçlü bir Türkiye'nin dost ülkelere savaş uçağı ihracatı yapma yönünde adım attığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya ihracına ilişkin, "Kendi 5. nesil savaş uçağını geliştiren büyük ve güçlü Türkiye, şimdi dost ve kardeş ülkelere savaş uçağı ihracatına yönelik anlaşmalar imzalıyor." ifadelerini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından 48 KAAN uçağının Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek olmasına yönelik paylaşım yaptı.

Bakan Kacır, paylaşımında "İşte Türkiye Yüzyılı. Kendi 5. nesil savaş uçağını geliştiren büyük ve güçlü Türkiye, şimdi dost ve kardeş ülkelere savaş uçağı ihracatına yönelik anlaşmalar imzalıyor. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın gösterdiği irade doğrultusunda hayat bulan, 48 adet KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilmesi projesi ülkelerimiz için hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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