Türkiye, Endonezya'ya 48 Adet KAAN Uçağı İhracat Anlaşması İmzaladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya ihracına ilişkin, "Kendi 5. nesil savaş uçağını geliştiren büyük ve güçlü Türkiye, şimdi dost ve kardeş ülkelere savaş uçağı ihracatına yönelik anlaşmalar imzalıyor." ifadelerini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından 48 KAAN uçağının Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek olmasına yönelik paylaşım yaptı.

Bakan Kacır, paylaşımında "İşte Türkiye Yüzyılı. Kendi 5. nesil savaş uçağını geliştiren büyük ve güçlü Türkiye, şimdi dost ve kardeş ülkelere savaş uçağı ihracatına yönelik anlaşmalar imzalıyor. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın gösterdiği irade doğrultusunda hayat bulan, 48 adet KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilmesi projesi ülkelerimiz için hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.