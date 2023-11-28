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Türkiye Emlak Katılım Bankası'na kredi ve banka kartı sistemi kurma izni verildi

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye kredi ve banka kartı sistemi kurma izni verdi. BDDK'nin, söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, bankaya kredi ve banka kartı sistemi kurma, bu sisteme göre kart çıkarma ve üye iş yeri anlaşması yapmasına ilişkin izin verildi. Söz konusu kararlar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca alındı.