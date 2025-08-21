Türkiye Elektrikte Üretim ve Tüketim Verilerini Açıkladı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 152 bin 819 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 135 bin 932 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 953 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 207 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 152 bin 819 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 135 bin 932 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 20 bin 406 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 523 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.