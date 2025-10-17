Haberler

Türkiye Elektrik ve Elektronik İhracatı Rekor Kırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin elektrik ve elektronik sektörü, ocak-eylül döneminde 12,9 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tarihi bir zirveye ulaştı. İhracat, geçtiğimiz yıla göre %5,7 artış gösterdi.

Türkiye elektrik ve elektronik sektörü, ocak-eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artışla 12,9 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek, 9 aylık ihracat performansında rekor seviyeye ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD yönetiminin ticarette korumacılık kapsamında attığı tarife adımlarının küresel talep üzerinde daraltıcı etki yapmasına dair endişeler sürerken, Türkiye'nin elektrik ve elektronik alanında yaptığı dış satım dikkati çekiyor.

Bu dönemde küresel çapta tüketici elektroniği pazarında yavaşlama riski bulunurken, Türkiye'nin ihracat odaklı üretim yapısı sayesinde sektörde istikrarlı büyüme ivmesi korunuyor.

Yılın 9 ayında 12,9 milyar dolarlık ihracata imza atan elektrik ve elektronik sektörü, ocak-eylül dönemleri itibarıyla tarihi zirveye ulaştı. Sektörün ihracat verilerine bakıldığında, 2024'ün söz konusu döneminde elektrik ve elektronik ihracatı 12,2 milyar dolar, 2023'te 12 milyar dolar, 2022'de 10,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sektörün toplam ihracattaki payı yüzde 6,4 oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 4,1 artış göstererek 200 milyar 625 milyon 253 bin dolar oldu. Eylül ayında da ihracat, yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Elektrik ve elektronik ihracatı 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarken, sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 6,4 olarak hesaplandı.

Sektörde en fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı

Yılın 9 ayında elektrik ve elektronikte en fazla ihracat 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık'a yapılırken, bu ülkeyi 1 milyar dolarla Almanya, 784,6 milyon dolarla ABD, 685,9 milyon dolarla Irak ve 591,8 milyon dolarla Fransa takip etti.

Değer bazında ihracat artışında ise ABD zirvede yer aldı. Bu dönemde elektrik ve elektronik sektörünün ülkeye dış satımı 237,2 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 145 milyon dolarla Irak, 108,6 milyon dolarla Ukrayna, 80,8 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi.

En fazla ihracat İstanbul'dan

İl bazında bakıldığında, bahsedilen dönemde elektrik ve elektronik sektöründe en fazla ihracat 6,7 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti.

Aynı dönemde Manisa'dan 1 milyar 335,1 milyon dolar, Ankara'dan 953,8 milyon dolar, Denizli'den 768,9 milyon dolar, Kocaeli'den 732,2 milyon dolarlık elektrik ve elektronik ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, geçen yıl ve 2025'in ocak-eylül dönemi elektrik ve elektronik sektörünün en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle:

1 OCAK - 30 EYLÜL
ÜLKE20242025Değişim (yüzde)
BİRLEŞİK KRALLIK1.214.754,921.293.474,476,5
ALMANYA1.008.785,411.009.521,310,1
ABD547.414,29784.572,4643,3
IRAK540.975,15685.930,2426,8
FRANSA570.400,62591.798,593,8
İTALYA505.952,37539.858,986,7
İSPANYA528.961,31535.281,541,2
POLONYA401.625,71409.639,332,0
YUNANİSTAN260.853,21322.378,9723,6
HOLLANDA335.956,71321.397,43-4,3

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.