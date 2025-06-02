Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu

Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu
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Dün Türkiye'de 762 bin 721 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 761 bin 264 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 22.00'de, en düşük tüketim ise 08.00'de gerçekleşti. Üretimde ithal kömür santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 762 bin 721 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 761 bin 264 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 53 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 273 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 762 bin 721 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 761 bin 264 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 757 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 300 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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