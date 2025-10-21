Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi Denge Sağladı

Türkiye'de dün günlük bazda 902 bin 756 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 899 bin 49 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 613 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 528 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 854 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 254 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.