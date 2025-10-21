Haberler

Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi Denge Sağladı

Dün Türkiye'de günlük bazda 902 bin 756 megavatsaat elektrik üretildi ve 899 bin 49 megavatsaat tüketim gerçekleşti. Elektrik üretiminde en büyük paya doğal gaz santralleri sahip oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 613 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 528 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 854 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 254 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
