Türkiye Ekonomisi Yılın Üçüncü Çeyreğinde Yüzde 5,9 Büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,9 büyüdü. Büyümeye en büyük katkı yüzde 7,7 ile hane halkı tüketimi sağladı. Büyümeye kamu harcamalarının payı 0,7 yatırımların payı ise 3,4 puan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,9 büyüdü. Büyümeye en büyük katkı yüzde 7,7 ile hane halkı tüketimi sağladı. Büyümeye kamu harcamalarının payı 0,7 yatırımların payı ise 3,4 puan oldu.

TÜİK, Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla III. Çeyrek verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,9 büyüdü. Türkiye ekonomisinin dönemsel bazda büyümesi ise yüzde 0,3 oldu.

Bu arada yılın ilk çeyrek büyümesi yüzde 3,9'dan yüzde 4,0'e, ikinci çeyrek büyümesi yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a revize edildi.

TÜİK verilerine göre, yüzde 5,9'luk büyümeye hane halkı tüketimi 7,7 puan, kamu 0,7 ve yatırımlar 3,4 puan katkı yaptı. Büyümeyi net ihracat 2,6 puan ve stok değişimi 3,2 puan aşağı çekti.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,8 artarak 7 trilyon 681 milyar 432 milyon TL oldu.

GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 295 milyar 815 milyon olarak gerçekleşti.

KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR 12 BİN 449 DOLAR OLDU

TÜİK verilerine göre, üçüncü çeyrek itibariyle kişi başı milli gelir 12 bin 449 dolar oldu.

SANAYİ ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 5,7 BÜYÜDÜ

TÜİK verilerine göre, üçüncü çeyrekte üretim tarım sektöründe yüzde 0,30, sanayi sektöründe yüzde 5,70, imalat sanayisinde yüzde 5,70,inşaat sektöründe yüzde 8,10, hizmetler sektöründe yüzde 4,30, bilgi-iletişim sektöründe yüzde 1,70, finans, sigorta sektöründe yüzde 5,10, gayrimenkul sektöründe yüzde 2,70, kamu yönetiminde yüzde 3,60, diğer hizmet yüzde 2,20, vergi-sübvansiyon yüzde 16,50 arttı. İdari destek hizmet sektörü ise 2,50 geriledi.

Har camalarda ise vatandaşın tüketimi yüzde 12,20, devletin tüketimi yüzde 5,30, toplam yatırımlar yüzde 14,70, ihracat yüzde 1,10, ithalat yüzde 14,50 arttı.