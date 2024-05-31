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Türkiye Ekonomisi İlk Çeyrekte Büyüdü

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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, ülke ekonomisinin tüm küresel sorunlara ve jeopolitik risklere rağmen yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyümesinin iş dünyası için sevindirici olduğunu belirtti. İnşaat sektörü de aynı dönemde yüzde 11,1 büyüdü.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, ülke ekonomisinin tüm küresel sorunlara ve jeopolitik risklere rağmen yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyümesinin iş dünyası için sevindirici olduğunu belirterek, "İnşaat sektörü de aynı dönemde yüzde 11,1 büyümüştür." ifadesini kullandı.

Eren, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın ilk çeyreğiyle ilgili büyüme verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ülke ekonomisinin tüm küresel sorunlara ve jeopolitik risklere rağmen yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 büyümesinin iş dünyası için sevindirici olduğunu ifade eden Eren, "Ülkemizde istihdama en büyük katkıyı veren ve 200'ün üzerinde alt sektöre talep yaratarak ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektörü de aynı dönemde yüzde 11,1 büyümüştür." bilgisini paylaştı.

Eren, deprem bölgesinin yeniden imarı amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların da etkisiyle sektörün, ülke ekonomisindeki büyümenin yaklaşık iki katı oranında büyüdüğüne işaret ederek, gelecek dönemde de deprem bölgesinin yeniden imarı çalışmalarının hız kesmeden süreceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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