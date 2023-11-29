Türkiye Ekonomisi Aralık Ayında Yoğun Gündemle Karşılaşacak

Türkiye, ekonomide yılın son ayına yoğun bir gündemle girmeye hazırlanıyor. Aralıkta açıklanacak veriler ve toplantılar büyük önem taşıyor. Büyüme rakamları, dış ticaret verileri, enflasyon oranları ve asgari ücret belirlenmesi gibi konular gündemde yer alacak.

Türkiye, ekonomide yılın son ayına yoğun bir gündemle girmeye hazırlanıyor.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, aralıkta gözler bir yandan açıklanacak verilerde diğer yandan planlanan toplantılarda olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Temmuz-eylül dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak. Türkiye ekonomisi, yılın 2. çeyreğinde yüzde 3,8 büyüme kaydetmiş, 2022 yılının 3. çeyreğinde büyüme oranı yüzde 4,1 olmuştu. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 5,19 büyümesini bekliyor.

Aralık ayına da açıklanacak veriler damga vuracak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Aralık Cumartesi günü kasım ayı dış ticaret rakamlarını İstanbul'da açıklaması bekleniyor. Ekimde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22 milyar 900 milyon dolara çıkarken, tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaşılmıştı.

TÜİK, 4 Aralık Pazartesi günü enflasyon rakamlarını açıklayacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,36, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 39,39 olarak kaydedildi.

2024'te uygulanacak asgari ücret belirlenecek

Ekim ayı iş gücü istatistikleri 11 Kasım'da açıklanacak. İşsizlik oranı, eylülde yüzde 9,1 olarak hesaplanmıştı. Aynı gün ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi de duyurulacak. Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 azalırken yıllık bazda yüzde 4 artış göstermişti.

Dış ticaret ve inşaat maliyet endeksleri 12 Aralık Salı günü kamuoyuna açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı da kasım ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Aralık Cuma günü ilan edecek. Yılın son ayına ilişkin tüketici güven endeksi 20 Aralık'ta açıklanırken aynı gün kasım ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi de belli olacak.

Milyonlarca işçinin gözü kulağı da aralıkta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararda olacak. Komisyon, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti tespit edecek. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi de aralık ayında Genel Kurul'da görüşülecek. Bütçe görüşmeleri 11-22 Aralık döneminde yapılacak.