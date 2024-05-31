Türkiye Ekonomisi 2024 Yılı İlk Çeyrekte Yüzde 5,7 Büyüdü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye ekonomisi 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık yüzde 5,7 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştı" dedi.

Hazine ve Maiye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından '2024 Yılı Birinci Çeyrek Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) Büyümesine' ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergelerin ekonomideki dengelenmenin devam ettiğine işaret ettiğini ifade eden Şimşek, 2024 yılı genelinde net diş talebin pozitif katkı verdiği dengeli bir büyüme öngördüklerini ifade etti.

"Türkiye ekonomisi 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık yüzde 5,7 büyüdü"

Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisi 2024 yılı ilk çeyreğinde büyümeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye ekonomisi 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık yüzde 5,7 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştı. Uyguladığımız rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeye doğru ilerliyor. İç talebin büyümeye verdiği katkı 4,1 puan iken, net dış talebin katkısı 5 çeyrek sonra pozitife dönerek 1,6 puan oldu. Ayni dönemde yatırımlar yüzde 10,3 artarken, makine ve teçhizat yatırımları aralıksız büyümesini on sekizinci çeyreğe taşıdı. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 4 büyüdü" açıklamasında bulundu.

"Yılın aynı dönemine göre 1 milyon 46 bin kişi ilave istihdam sağlandı"

Bakan Şimşek, sanayi katma değerinin de yüzde 4,9 oranında arttığını söyleyerek, yüksek teknolojili üretimin yıllık yüzde 21 büyüme kaydetmesi katma değer artışı için cesaret verici olduğunu kaydetti.

İstihdam verilerine ilişkin verileri de paylaşan Şimşek, "İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 46 bin kişi ilave istihdam sağlandı. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı son 44 çeyreğin en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye geriledi" ifadelerine yer verdi.

"Yapısal reformlara hız vererek katma değerli üretimi ve verimlilik artışını desteklemeye devam edeceğiz"

Bakan Şimşek, yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergelerin ekonomideki dengelenmenin devam edeceğine işaret ettiğini belirterek, 2024 yılı genelinde net diş talebin pozitif katkı verdiği dengeli bir büyüme öngördüklerini de aktardı. Bakan Şimşek, "Programımız sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona önemli katkı sağlayacak. Fiyat istikrarına doğru yol aldığımız bu süreçte yapısal reformlara hız vererek katma değerli üretimi ve verimlilik artışını desteklemeye devam edecek, vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" şeklinde konuştu. - ANKARA