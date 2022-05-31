Büyümenin yüzde 47'si net ihracattan geldi - Haberler

Büyümenin yüzde 47'si net ihracattan geldi
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Türkiye ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdü.
Türkiye ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 3,46 yüzde puan oldu. Büyümenin yüzde 47'si net ihracattan geldi.
Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 3,46 yüzde puan oldu. Büyümenin yaklaşık yarısı (yüzde 47'si) net ihracattan geldi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi