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Türkiye Ekonomisi 15 Çeyrek Üst Üste Büyüme Başarısı Gösterdi

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Kayseri Organize Sanayi Bölge Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye ekonomisinin üst üste 15 çeyrekte büyüme başarısı gösterdiğini belirtti. Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan, 2024 yılı ilk çeyrek büyüme rakamına ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye ekonomisinin 2024 yılı ilk çeyreğindeki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme oranının yüzde 5,7 olarak gerçekleştiğini vurgulayan Yalçın, 'Ekonomimiz üst üste 15 çeyrekte büyüme başarısını göstermiştir. İlk çeyrekte elde edilen oran hükümetimizin uyguladığı ekonomi politikalarının başarısını göstermektedir. Ekonomimizin güçlü duruşu, sanayiciler olarak bizlere güven vermektedir. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan hedeflere daha kısa sürede ulaşılabilmesi için sanayilerimizin ihracatçılarımızın krediye kolay ulaşımı sağlanmalı, destekler artırılmalıdır.' ifadelerini kullandı. Yalçın, sanayicilere verilecek desteklerin, orta ve uzun vadede verimlilik artışına bağlı olarak potansiyel GYİH'nin büyüme hızını artıracağına dikkati çekti.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye ekonomisinin üst üste 15 çeyrekte büyüme başarısı gösterdiğini belirtti.

Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan, 2024 yılı ilk çeyrek büyüme rakamına ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye ekonomisinin 2024 yılı ilk çeyreğindeki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme oranının yüzde 5,7 olarak gerçekleştiğini vurgulayan Yalçın, "Ekonomimiz üst üste 15 çeyrekte büyüme başarısını göstermiştir. İlk çeyrekte elde edilen oran hükümetimizin uyguladığı ekonomi politikalarının başarısını göstermektedir. Ekonomimizin güçlü duruşu, sanayiciler olarak bizlere güven vermektedir. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan hedeflere daha kısa sürede ulaşılabilmesi için sanayilerimizin ihracatçılarımızın krediye kolay ulaşımı sağlanmalı, destekler artırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, sanayicilere verilecek desteklerin, orta ve uzun vadede verimlilik artışına bağlı olarak potansiyel GYİH'nin büyüme hızını artıracağına dikkati çekti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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