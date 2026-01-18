Türkiye eğlence endüstrisinin büyüklüğünün 2 milyar doları aşması bekleniyor

Türkiye'nin eğlence endüstrisinin imalatçılar, işletmeler ve tedarikçilerden oluşan alt sektörleriyle yıllık cirosu 1,8 milyar doları aşarken, bu rakamın 2026 sonunda 2 milyar doları geçmesi bekleniyor.

Türkiye'de eğlence, park ve atraksiyon sektörü imalat, işletme ve tedarik zincirini kapsayan yapısıyla hem iç pazarda hem de uluslararası alanda büyümesini sürdürüyor.

Son yıllarda artan yatırımlar ve teknolojik dönüşüm, sektörün rekabet gücünü yükseltirken, ihracat performansını da güçlendiriyor. Geniş istihdam alanı oluşturan sektör, tema parklardan kapalı eğlence merkezlerine kadar farklı alanlarda Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

Sektör temsilcileri, küresel talebin artmasıyla Türkiye'nin bu alandaki konumunun daha da güçleneceğine ve endüstrinin yıllık cirosunun 2026 sonunda 2 milyar doları aşacağına işaret ediyor.

"2 binin üzerinde işletme faaliyet gösteriyor"

Tüm Eğlence Park Etkinlik ve Atraksiyon Derneği Başkanı Mustafa Onur Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin eğlence sektörüne yönelik hem imalatçı hem işletmeci hem de tedarikçileri kapsadığını belirterek, eğlence endüstrisinin 3 alt koldan oluştuğunu söyledi.

Karadağ, "Kapalı ve açık eğlence merkezleri, aquaparklar, akvaryumlar, müzeler, açık tema parklar ve macera parkları gibi çok geniş bir endüstriye hitap ediyoruz. İmalatçılarımız da oldukça güçlüdür sektörde. Çoğunlukla ihracat yapan bir yapıya sahibiz. Dünyada kendi sektöründe değişik dallarda ilk 3'te olan birçok firmamız var." dedi.

Türkiye'de eğlence sektöründe 2 binin üzerinde işletmenin faaliyet gösterdiğini, 300 civarında üretici bulunduğunu, bunların yarısının ihracat yaptığını anlatan Karadağ, sektörün üçüncü kolunun tedarikçiler olduğunu aktardı.

Karadağ, "Eğlence endüstrisindeki imalatçıların, 2 binin üzerindeki irili ufaklı işletmelerin ve bunlara tedarik sağlayanların şirketlerin tamamı 1,8 milyar doların üzerinde yıllık ciro yapıyor. 100 binin üzerinde de istihdam sağlıyoruz. Bu anlamda Türkiye ekonomisine güçlü katkı sağlayan bir sektörüz." diye konuştu.

"100'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz"

Mustafa Onur Karadağ, eğlence, etkinlik, park ve atraksiyon gibi alanlarda şu anda 100'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, sektördeki uluslararası fuarlarda 30'dan fazla Türk şirketin stant açtığını söyledi.

Karadağ, "Ağırlıklı olarak Kuzey Amerika, Avrupa, Arap coğrafyası ve Türk devletlere ihracat yapıyoruz. Bu anlamda aslında biz entegre bir sektörüz. İmalat yapan üyelerimiz anahtar teslimi olarak, projenin başından sonuna kadar bütün aşamalarını kendileri yapıyor. Mesela Ankara'daki bir imalatçımız herhangi bir parkı imal ederken Ankara ekonomisinden de birçok satın almalar yapıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin eğlence alanları kurulumunda çok güçlü olduğunu ifade eden Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun onlarca, yüzlerce örneği var. Devasa bir tema parkı başından sonuna kadar bütün alanlarıyla kurabilecek bir endüstriyiz. İmalatçılarımız bu anlamda oldukça güçlü. Avrupa'dan çok talep alıyoruz. Son dönemde Arap coğrafyasından yoğun bir şekilde talep alıyoruz. Kuzey Amerika bölgesinden de yoğun talepler var. Aslında bu tamamen yayılmış durumda. Çünkü dünyadaki eğlence endüstrisi içerisinde Türk markaları yerlerini oldukça güçlü aldı. Aquaparklardan tutun makine imalatlarına, simülasyon ürünlerinden macera parklarına ve kapalı eğlence merkezlerine kadar tamamında endüstrinin içerisindeyiz."

"Dünyada ilk 5'in içerisindeyiz"

Tüm Eğlence Park Etkinlik ve Atraksiyon Derneği Başkanı Karadağ, eğlence endüstrisinde son dönemde yapay zeka ile birlikte firmaların tamamının kendilerini yenilediğini, tüm alt sektörlerin yeniliklere uyum sağladığını bildirdi.

Türkiye'nin küresel eğlence endüstrisindeki konumuna işaret eden Karadağ, Türkiye'deki endüstri olarak dünyada ilk 5'in içerisinde olduklarını söyledi.

Karadağ, son dönemde taleplerin hangi ürünlerde yoğunlaştığına değinerek, "Talepler tabii ki sonsuz ve sınırsız ama biz öyle güçlü bir endüstriyiz ki aslında AR-GE'lerin ağırlık çoğunluğu bizden yapılıyor. Biraz dünyanın tedarikçisi gibi bir hal aldık eğlence endüstrisinde. Onun için genelde biz insanları şaşırtıyoruz eğlence endüstrisi olarak." diye konuştu.

"(Eğlence endüstrisinin büyüklüğünün) 2 milyar doları geçeceğini düşünüyoruz"

Mustafa Onur Karadağ, Türkiye'deki eğlence alanlarının sayısının 2 bini geçtiğini, bu işletmelerin 200 civarı marka tarafından yönetildiğini belirterek, eğlence endüstrisinin tüm yaş gruplarına hitap ettiğini, nüfusun yoğun olduğu yerlerde işletme sayısının arttığını anlattı.

Sektörde yeni akımların olup olmadığına değinen Karadağ, "Özellikle yapay zekayı çok aktif kullanıyor sektördeki paydaşlarımız. Biraz daha dekorsal anlamda daha göze hitap eden, daha insanları çekici parklar yapılmaya başladı. Bu anlamda aslında eğlencenin genel mottosunun çok dışına çıkılmıyor." ifadelerini kullandı.

Karadağ, eğlence endüstrisine ilişkin yıl sonu beklentilerine işaret ederek, "(2026 sonunda) 2 milyar doları geçeceğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda çünkü gerçekten yurt içi ve yurt dışı fuarları çok verimli geçiriyoruz. Sadece Türkiye'ye hitap etmediğimiz, dünyaya hitap ettiğimiz için firmalarımız güçlendikçe bu rakamı artıracağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Kapalı alan oyun işletmecilerimiz Avrupa'da ve yakın ülkelerde çok sayıda tesis işletiyor"

Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nergis Aslan da uzun yıllardır eğlence endüstrisine yönelik "Uluslararası Eğlence, Park, Spor ve Rekreasyon Alanları Fuarı"nı düzenlediklerini belirterek, bu nedenle hem Türkiye'de hem de dünyada firmalar ile yakın ilişki içinde olduklarını söyledi.

Aslan, "Bu sektör küresel bir sektör. Oyuncular, firmalar ve işletmeler hepsi birbirleri ile çok yakın iletişim ve etkileşim içerisinde. Dolayısıyla her yıl yeniliklerin geldiğini düşünüyorum. Çünkü eğlence yapısı gereği tüketen ve yenisini isteyen, yenilik isteyen bir sektör. Dolayısıyla hiçbir şekilde oyuncular da boş durmuyor. Her yıl yenilikler üretiyorlar." diye konuştu.

Türk üreticilerin açık hava oyun sektöründe çok iyi olduğunu dile getiren Aslan, "Firmalarımız dünyanın her tarafına ihracat yapıyor. Yaptığımız fuarlarda Arjantin'e kadar, yani Güney Amerika uzak bir lokasyon, oraya kadar ziyaretçimiz ve ihracatımız var. Bu çok sevindirici." dedi.

Aslan, Türk üreticileri öne çıkartan avantajlar arasında coğrafi konum, THY'nin çok fazla noktaya uçması ve yakın ülkelerin Türkiye'nin kalitesine güvenmesi gibi hususların bulunduğunu anlattı.

Yurt dışında eğlence alanı işleten Türklerin olup olmadığına ilişkin Aslan, "Daha çok kapalı alanlarda bunu yapanlar var. Özellikle yakın ülkelerde Romanya'da, Balkan ülkelerinde yapıldığını biliyorum. Türkiye'nin özellikle kapalı alan oyun işletmecileri Avrupa'da ve yakın ülkelerde çok sayıda tesis işletiyor." şeklinde konuştu.

Aslan, 15 Ocak'ta başlayan ve dün sona eren 13. ATRAX-Uluslararası Eğlence, Park, Spor ve Rekreasyon Alanları Fuarı'nın 5 salonda, 55 bin metrekarelik alanda ve 400'ün üzerinde firmanın katılımıyla eğlence ve rekreasyon sektörünü bir araya getirdiğini belirtti.