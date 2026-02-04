Türkiye, eğitim teknolojileri alanında küresel oyuncu çıkarmayı hedefliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (ETKİM) tarafından sağlanan desteklerle, Türkiye'nin eğitim teknolojileri alanında dünyada söz sahibi markalar çıkarması amaçlanıyor.

MEB, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve KOSGEB işbirliğiyle ODTÜ Teknokent yerleşkesinde 2023 yılında kurulan ETKİM, bünyesindeki Profesyonel Öğrenme Laboratuvarı, 45 aday girişim ve 150 AR-GE personelini barındırabilecek kuluçka alanıyla genç fikirlere hizmet veriyor.

ETKİM'de yürütülen faaliyetlerle, eğitim teknolojileri alanında yenilikçi, sürdürülebilir ve etki odaklı çözümler üretilmesi destekleniyor. Merkezdeki çalışmalarla, bütüncül bir ekosistem oluşturarak eğitim alanındaki dijital dönüşüme katkı sunulması hedefleniyor. Merkezle, eğitim teknolojileri alanında yenilikçi çözümlerin görünürlüğünün artırılması ve işbirliği fırsatlarının geliştirilmesi de amaçlanıyor.

"Amacımız ürünlerin ihraç edilmesi"

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, AA muhabirine, ETKİM'in, eğitim teknolojileri alanında bir teknoloji kuluçka merkezi olduğunu belirterek, dünyada finans, savunma, sağlık ve tarımda olduğu gibi eğitimde de teknolojilerin geliştirildiğini söyledi.

Merkezin, eğitim teknolojisi geliştiren girişimcileri ve ürün çıkaran firmaları, bu ürünlerin test aşamasından ihracatına kadar desteklemek için kurulduğunu anlatan Canlı, "Burada fikir başvurularını aldıktan sonra ETKİM İstasyon Programı"yla ön kuluçka ve kuluçka süreçlerinde bunlar ürünlere dönüşüyor. Sektörde ürün ve hizmeti bulunan bütün firmaların koordine edilmesinden ihracata odaklanmasına, yurt dışı fuarlara katılımdan ürünlerinin testine kadar pek çok alanda hizmetler veriyoruz. Türkiye'nin eğitim teknolojilerinde güçlü bir altyapısı var. Okulların hepsinde internet, bütün dersliklerde etkileşimli tahtalar, bilişim kullanmayı iyi bilen öğretmenlerimiz var. Bizim amacımız, Türkiye'den başarılı, güçlü eğitim teknolojileri firmalarının çıkması, bu firmaların ETKİM destekleriyle en kaliteli eğitim teknolojisi ürünlerini üretmesi ve Türkiye'nin bu alanda geliştirdiği ürünleri yurt dışında güçlü bir potansiyelle ihraç etmesi." dedi.

Canlı, girişimci adaylarının proje ya da ürün fikirlerini öncelikle yazılı aldıklarını, bunları uzmanlarla değerlendirerek, eğitime katkı sağlayacak, sahada somut karşılık bulacak ve ihracat potansiyeli olan ürün ya da hizmetleri belirlediklerini ifade etti.

Ön kuluçka aşamasında firmaların proje hazırlama, finansal okuryazarlık, pazarlama, satış, iş mentörlüğü gibi eğitimler ve destekler aldığını aktaran Canlı, şöyle devam etti:

"Bu süreç içerisinde hem laboratuvarımızın imkanlarını hem de ilk ürünlerini geliştireceği ofis imkanlarını sunuyoruz. Projesini yazıp belli bir olgunluğa gelen firmalarımız, artık oradan kuluçka düzeyine geçiyor. Ürün geliştirmek için şirketleşme öncesinde biz yine ofis imkanlarımızı, laboratuvarlarımızı ve yaptığımız atölye çalışmalarıyla burada nitelikli ürünler çıkması için ikinci aşama desteğimizi sunuyoruz. Burada bir ürün çıkartan, sahada ticarete dönebilecek olanlarda da hem teknogirişim hem tohum öncesi yatırım hem de şirketleşme süreçlerinde beraber oluyoruz."

Canlı, örneğin, geliştirilen bir dil öğrenme uygulamasının pilot okullarda etkinliği ve öğrenmeye katkılarının test edilebildiğini anlattı.

Amazon Web Services'tan firmalara ücretsiz bulut hizmetleri verdiklerini, Meta ile yaptıkları işbirliğiyle sanal ve artırılmış gerçeklik alanlarında içerik üretimiyle ilgili eğitimler sunduklarını belirten Canlı, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi'yle amacımız, Türkiye'de eğitim teknolojileri alanında yetenekli gençlerimizi keşfetmek, başarılı girişimlerimizi desteklemek ve savunma sanayisinde olduğu gibi ilerleyen dönemde güçlü bir oyuncu olarak küresel markalar çıkarmak. Türkiye'nin dört bir yanında şu anda bizimle koordineli çalışan girişimlerimiz var. 'Eğitim teknolojilerine ETKİM yön verecek' diyebiliriz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in bize verdiği tam destekle, Türkiye'yi bu alanda güçlü bir marka yapmak için çalışıyoruz. Fatih Projesi'nden gelen tecrübeyi girişimcilerimizin çevikliğiyle, devletimizin desteğiyle güce dönüştürmeyi hedefliyoruz."

ODTÜ Fen ve Teknoloji Lisesi hayata geçiyor

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de ODTÜ Teknokent olarak eğitim teknolojileri alanında çok önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini, eğitimin dijitalleşmesiyle bu alanın büyük önem kazandığını söyledi.

Dünyada çok büyük bir pazar ve sektörün ortaya çıktığına dikkati çeken Yozgatlıgil, "Biz de ODTÜ Teknokent olarak savunma ve sağlık sanayisinde olduğu gibi eğitim teknolojilerinde de inovasyon temelli ürünlerimizi hayata geçiriyoruz. ODTÜ, bu alanda çok önemli bir ekosistem. Eğitim Fakültemiz, yeni açıklanan uluslararası sıralamalarda dünyanın 93. eğitim fakültesi olarak ilan edildi. Türkiye'de de 1 numara ve Türkiye'den ilk 100'e giren tek eğitim fakültesi. Dolayısıyla burada çok kuvvetli bir ekosistem oluştu. Biz de önümüzdeki eğitim yılında ODTÜ Fen ve Teknoloji Lisesi'ni hayata geçiriyoruz. ODTÜ Geliştirme Vakfı okullarımızın uzun yıllardır sahip olduğu deneyimi, ODTÜ'nün derinliği, ODTÜ Teknokent'in girişimcilik ve diğer alanlardaki yine kabiliyetleriyle bir araya getirip girişimciliği ve teknoloji eğitimini liseye taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yozgatlıgil, gerek yapay zeka kullanımı gerekse diğer dijital teknolojileri, üniversite eğitiminde devreye almak istediklerini dile getirdi.

Bu tarz kuluçka merkezleri ve ODTÜ Teknokent'te geliştirilen eğitim teknolojilerinin ilk alıcısı ve kullanıcısının her zaman ODTÜ olduğunu belirten Yozgatlıgil, şunları kaydetti:

"Biz buradaki girişimcilerin ürünlerine alan açıyoruz. Mesela, yapay zekayla sınav kağıtlarını değerlendiren sistemi geliştiren girişimcinin ürünleri, ODTÜ'nün matematik, bilgisayar mühendisliği bölümlerinde deneniyor, doğrulanıyor. Bu da tabii ki girişimcilerin burada bulunmalarının bir başka avantajı haline gelmiş oluyor. Eğitim teknolojileri, savunma sanayisi gibi ülkemizin çok önemli atılım yaptığı, dost ve müttefik ülkelerimizden de çok ciddi talep aldığı bir alan. Özellikle girişimcilik alanında ve eğitimin dijitalleşmesi noktasında bu tarz kuluçka merkezlerinin ve teknokentlerin faaliyetlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tarz ürünlerin ilkokuldan üniversiteye uzanması, eğitimi zenginleştiren bir atılım."