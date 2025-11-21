Türkiye e-Ticaret Haftası, Geleceğin Ticareti Temasıyla Devam Ediyor

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye e-Ticaret Meclisi'nin katkısıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye e-Ticaret Haftası, "Future-Commerce/Geleceğin Ticareti" temasıyla devam ediyor.

Program kapsamında, moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel'in yaptığı "E-Ticaretin Yükselen Değeri Türkiye'de Yatırım Fırsatları" başlıklı panel düzenlendi.

Panele, Uber İş Geliştirme Başkanı Madhu Kannan, Kaspi Pay Başkanı ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Üyesi Sandro Berdzenishvili, Princeville Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Emmanuel DeSousa ve Mubadala Teknoloji Direktörü Salem Al Shamsi katıldı.

Kannan, burada yaptığı konuşmada, 70 ülkede, 10 binden fazla şehirde faaliyet gösterecek kadar büyüdüklerini ve yaklaşık 150 milyon kullanıcıya hizmet verdiklerini söyledi.

Son 10 yılda 50 milyardan fazla yolculuğa aracılık ettiklerini dile getiren Kannan, ortalama olarak günde yaklaşık 30 milyon yolculuk gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.

Kannan, Uber'in Türkiye'ye gelişinin yaklaşık 10 yıl önce olduğunu belirterek, "Türkiye'nin taksi geçmişiyle birlikte taksi sektörünü dönüştürmek için gerçekten çok çalıştığımıza inanıyoruz. Şu anda platformumuz üzerinde 45 binden fazla taksi şoförü var ve İstanbul'daki taksilerin neredeyse yüzde 95'i Uber ağında. Turizm açısından ise 150'den fazla ülkeden gelen turistler İstanbul'a indiklerinde, havalimanında veya şehirde ulaşım için Uber uygulamasına bakıyorlar." diye konuştu.

Geçen hafta Uber'in Türkiye'de yaptığı 200 milyon dolarlık yatırıma değinen Kannan, kuracakları teknoloji merkezinin, Türkiye'nin teknolojik altyapısı ve genç insan yeteneğine duydukları güvenin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'ye yatırım yapma fırsatına sahip olduğumuz için gerçekten şanslıyız"

Kaspi Pay Başkanı ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Üyesi Berdzenishvili de Türkiye'ye yatırım yapma fırsatına sahip oldukları için gerçekten şanslı olduklarını söyledi.

Berdzenishvili, e-ticaret ve fintek hizmetlerine 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirterek şunları ifade etti:

"Bizim için pazardaki nüfus çok önemli. Türkiye'de mobil ticaretin benimsenmesi çok yüksek, bu da çok olumlu. Ayrıca Türkiye'nin coğrafi konumunun Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar veya Orta Asya'dan bağlantılarımız için mükemmel olduğunu da kabul etmeliyiz ve elbette daha da önemlisi, KOBİ tabanı ve Türkiye'nin çok güçlü bir üretim temeli var. Bu, büyük bir sınır ötesi potansiyel sağlıyor. Yani evet, Hepsiburada'yı satın alarak, Hepsiburada'nın inanılmaz ekibiyle stratejimizi ve e-ticaret ve fintek etrafında yenilikçi hizmetler geliştirerek insanların günlük yaşamlarını iyileştirmek olan misyonumuzu uygulayabileceğimize gerçekten inanıyoruz. Türkiye'nin dijital vizyonunun Hepsiburada'nın güçlü ticaret ekibi, Kaspi'nin dijital deneyimi ve müşteri deneyimiyle uyumlu hale gelmesiyle, müşterilerimize, satıcılara anlamlı faydalar sağlayabileceğimize gerçekten inanıyoruz."

"Türkiye'de her türden oyuncu için bolca büyüme fırsatı var"

Princeville Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı DeSousa da büyüme aşamasında bir teknoloji firması olduklarını, ABD ve Avrupa'daki teknoloji şirketlerine yatırım yaptıklarını söyledi.

DeSousa, ana odakları Avrupa ve ABD olsa da doğru uygulamaları takip eden, doğru yeteneğe ve sermaye erişimine sahip diğer pazarlarda da iş fırsatları bulunduğunun bilincinde olduklarını belirterek, "Trendyol yatırımcıları için Türkiye'ye gelmemizin nedeni de bu. Bu ekiple birlikte harika bir yolculuktu. Bu, ekibin kalitesini ve genel piyasa ortamını da yansıtıyor. Fırsat dolu bir ortam. Her türden oyuncu için bolca büyüme fırsatı var. Açık ve adil bir rekabet olması güzel. Herkes için bolca fırsat var ve bizi bu pazara çeken de bu ve bu süreçte başka fırsatlar da bulacağımız için oldukça heyecanlıyız." diye konuştu.

Mubadala Teknoloji Direktörü Al Shamsi de dünya genelinde yatırımlarını ve portföy tabanlarını ikiye katlamak istediklerini, bunu yapmanın bir yolunun da Türkiye gibi olgun ve yüksek büyüme gösteren ülkelere, ekonomilere ve pazarlara yatırım yapmaya devam etmek olduğunu ifade etti.

Al Shamsi, "İki ülke arasındaki yatırımların veya sermaye akışının ve ticaret akışlarının son birkaç yılda iki katından fazla arttığını düşünüyorum. Buradaki varlığımızın dikkate değer bir örneğinin Getir'e yaptığımız yatırım olduğunu düşünüyorum. 2021'de Getir'e katıldık. Şirket o zamanlar yüksek büyüme oranlarına ulaşmıştı ve Getir için harika bir dönemdi." dedi.

Son birkaç yıldır küresel teknoloji ortamında bazı döngüler yaşandığını söyleyen Al Shamsi, diğer birçok fona kıyasla en büyük avantajlarının uzun vadeli yatırımcı olmaları olduğunu kaydetti.