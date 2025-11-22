Haberler

Türkiye E-Ticaret Haftası Devam Ediyor: Geleceğin Ticareti Temasıyla Yenilikçi Çözümler Tartışılıyor

Türkiye E-Ticaret Haftası Devam Ediyor: Geleceğin Ticareti Temasıyla Yenilikçi Çözümler Tartışılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye E-Ticaret Haftası'nın ikinci gününde, e-ticaret inovasyonları ve yapay zeka entegrasyonu üzerine önemli paneller gerçekleştirildi. Uzmanlar, yapay zekanın ticaretteki rolünü vurgulayarak, girişimlerin büyüme süreçlerine dair kritik bilgileri paylaştı.

Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret sektöründeki işbirliklerini güçlendirmek, yenilikçi çözümleri öne çıkarmak ve dijital ticaretin toplumsal ve ekonomik etkisini büyütmek hedefiyle düzenlenen Türkiye E-Ticaret Haftası etkinliği ikinci gününde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye e-Ticaret Meclisi'nin katkısıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, "Future-Commerce/Geleceğin Ticareti" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Program kapsamında, moderatörlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kırçova'nın yaptığı "E-ticaret Startupları İçin Yol Haritası: Fon, Mentor, Ekosistem" başlıklı panel düzenlendi.

E-ticaret girişimlerinin büyüme yolculuğunda doğru yatırım, güçlü mentörlük ve sağlam iş birliklerinin rolünün ele alındığı panelde, Türkiye'de erken aşama yatırım kaynakları ve kamu destekleri, yatırım alırken kritik metrikler, ölçeklenme sürecinde karşılaşılan zorluklar ve ekosistemi güçlendiren iş birlikleri konuşuldu.

"Yapay zeka her şeyden önce bir sistem entegrasyonu"

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, burada yaptığı konuşmada, yapay zekanın her şeyden önce bir sistem entegrasyonu olduğunu ifade etti.

Dikbaş, her bir teknolojinin yapay zeka ile buluştuğu bir noktanın olduğunu belirterek, "Yapay zeka kullanmayan teknolojilerin ileriye yönelik yaşama fırsatı olamayacak." açıklamasını yaptı.

İTÜ ARI Teknokent olarak çok sayıda global program yürüttüklerini dile getiren Dikbaş, "Global pazarlarda özellikle kendi alanında rakiplerini tanıyabilen, hızlandırma programlarından yararlanabilen ve tüm sistemi anlayabilme yeteneğine sahip olanlar öne çıkacak." şeklinde konuştu.

Boğaziçi Ventures Yönetici Ortağı Kenan Çolpan da eskiden odakta ürün olduğunu, şimdi ise odakta müşterinin bulunduğunu söyledi.

Çolpan, artık otomasyondan otonoma geçildiğini ifade ederek, "Yapay zeka ile beraber veriyi biriktiriyoruz. Veriyi anlamlandırmaya çalışıyoruz. Artık otonomi ve yapay zeka devreye giriyor. Artık on binlerce müşterimiz var. Her birisini tanımak çok kolay bir şey değil." açıklamasını yaptı.

"E-ticaret sitelerinin yapay zeka bilimiyle entegre olmak için yapacağı yatırımları da fonlamak istiyoruz"

Fonbulucu.com Genel Müdürü Hakan Yıldız ise girişimlerde aradıkları özelliklere vurgu yaparak, "Yapay zeka bilimini ve mimarisini ne kadar entegre edebilmiş, odağı e-ticarette mi, üründe mi, yoksa gerçekten bir yapay zeka sistemiyle tüm sistemlerini optimize etmiş mi bunları aramaya başladık." diye konuştu.

Yıldız, mevcut e-ticaret sitelerinin yapay zeka bilimiyle entegre olmak için yapacağı yatırımları da fonlamak istediklerini belirterek, "Bu bir entegrasyon, bu bir geçiş. E-ticaret platformları buna uyum sağlayan ve sağlayamayan diye ikiye ayrılacak diye düşünüyorum." dedi.

Revo Capital'in Büyümeden Sorumlu Ortağı Gizem Moral ise yapay zekayı kendi içlerine entegre etmiş girişimlerin ilgilerini çektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif ! Türk futbol tarihinde bir ilk olabilir

Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı
Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza! 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi

Mezuniyet fotoğraf çekimi facia ile bitti! 17 yaşındaki Ela artık yok
Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıkarıldı

Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıktı
Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran 'faşist' diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi

Görüşmeye damga vuran faşist diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi
Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisinin yakın dostuyla beraber

Eski sevgilisinin kankasıyla beraber! Kavga çıktı, ortalık karıştı
5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor

5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor
IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon tahmini de verildi

IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon tahmini de verildi
Ebru Gündeş'in milyonluk paylaşımı! Herkesin gözü takılarına kaydı

Ebru Gündeş'in milyonluk paylaşımı! Herkesin gözü takılarına kaydı
Yapay zekadan Milli Takım için sürpriz Dünya Kupası tahmini

Yapay zekadan Milli Takım için sürpriz Dünya Kupası tahmini
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.