Türkiye E-Ticaret Haftası Devam Ediyor: Geleceğin Ticareti Temasıyla Yenilikçi Çözümler Tartışılıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret sektöründeki işbirliklerini güçlendirmek, yenilikçi çözümleri öne çıkarmak ve dijital ticaretin toplumsal ve ekonomik etkisini büyütmek hedefiyle düzenlenen Türkiye E-Ticaret Haftası etkinliği ikinci gününde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye e-Ticaret Meclisi'nin katkısıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, "Future-Commerce/Geleceğin Ticareti" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Program kapsamında, moderatörlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kırçova'nın yaptığı "E-ticaret Startupları İçin Yol Haritası: Fon, Mentor, Ekosistem" başlıklı panel düzenlendi.

E-ticaret girişimlerinin büyüme yolculuğunda doğru yatırım, güçlü mentörlük ve sağlam iş birliklerinin rolünün ele alındığı panelde, Türkiye'de erken aşama yatırım kaynakları ve kamu destekleri, yatırım alırken kritik metrikler, ölçeklenme sürecinde karşılaşılan zorluklar ve ekosistemi güçlendiren iş birlikleri konuşuldu.

"Yapay zeka her şeyden önce bir sistem entegrasyonu"

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, burada yaptığı konuşmada, yapay zekanın her şeyden önce bir sistem entegrasyonu olduğunu ifade etti.

Dikbaş, her bir teknolojinin yapay zeka ile buluştuğu bir noktanın olduğunu belirterek, "Yapay zeka kullanmayan teknolojilerin ileriye yönelik yaşama fırsatı olamayacak." açıklamasını yaptı.

İTÜ ARI Teknokent olarak çok sayıda global program yürüttüklerini dile getiren Dikbaş, "Global pazarlarda özellikle kendi alanında rakiplerini tanıyabilen, hızlandırma programlarından yararlanabilen ve tüm sistemi anlayabilme yeteneğine sahip olanlar öne çıkacak." şeklinde konuştu.

Boğaziçi Ventures Yönetici Ortağı Kenan Çolpan da eskiden odakta ürün olduğunu, şimdi ise odakta müşterinin bulunduğunu söyledi.

Çolpan, artık otomasyondan otonoma geçildiğini ifade ederek, "Yapay zeka ile beraber veriyi biriktiriyoruz. Veriyi anlamlandırmaya çalışıyoruz. Artık otonomi ve yapay zeka devreye giriyor. Artık on binlerce müşterimiz var. Her birisini tanımak çok kolay bir şey değil." açıklamasını yaptı.

"E-ticaret sitelerinin yapay zeka bilimiyle entegre olmak için yapacağı yatırımları da fonlamak istiyoruz"

Fonbulucu.com Genel Müdürü Hakan Yıldız ise girişimlerde aradıkları özelliklere vurgu yaparak, "Yapay zeka bilimini ve mimarisini ne kadar entegre edebilmiş, odağı e-ticarette mi, üründe mi, yoksa gerçekten bir yapay zeka sistemiyle tüm sistemlerini optimize etmiş mi bunları aramaya başladık." diye konuştu.

Yıldız, mevcut e-ticaret sitelerinin yapay zeka bilimiyle entegre olmak için yapacağı yatırımları da fonlamak istediklerini belirterek, "Bu bir entegrasyon, bu bir geçiş. E-ticaret platformları buna uyum sağlayan ve sağlayamayan diye ikiye ayrılacak diye düşünüyorum." dedi.

Revo Capital'in Büyümeden Sorumlu Ortağı Gizem Moral ise yapay zekayı kendi içlerine entegre etmiş girişimlerin ilgilerini çektiğini ifade etti.