Türkiye e-ihracat platformu yakında hizmete girecek

ANKARA - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye e-ihracat Platformunu yakında hizmete alıyoruz. İhracatçılarımızı dijital ortama taşımız olacağız" dedi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ortaklığında Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde Ankara e-ticaret zirvesi programı başladı. Programda e-ihracatın önemi, konsorsiyumlar, geleceğin trendleri ve pazar yerleri konuları üzerinde paneller düzenlenecek.

Programın açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret sektörünün ihracatı daha da arttırabilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemeleri yapacaklarını kaydetti.

"Yeni destek modülleri hazırladık"

Ticaret Bakanlığının e-ticaret sektöründe düzenleyici ve denetleyici etkilere sahip konumda olduğunu söyleyen Bakan Bolat, ilgi kanuni düzenlemeleri çıkaracaklarını belirterek, "Bu yıl e-ihracata yönelik desteklerimizle alakalı siz değerli sektör temsilcilerimizle yaptığımız istişarelerle yeni destek modülleri hazırladık. 2024'te bunları sizin istifadenize sunacağız" diye konuştu.

E-ticaret ve e-ihracatta hedef pazar ürünlerinin test edildiği çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Bolat, "Müşteri temsilcileriyle yeni ürünler keşfetmek ve mevcut ürünlere yenilikçilik katmak hedefindeyiz. E-ihracatın toptan satışlara göre yüksek kar marjlı olması avantajından hep birlikte yararlanmamız lazım. Üretim ve ödeme süreçleri itibariyle de nispeten düşük riskli işlemler yapılmakta" ifadelerini kullandı.

"E-ticaret sektörü çok büyük fırsatlar sunuyor"

Türkiye'de genç nüfusun bilgi teknolojilerine yatkınlığına da değinen Bakan Bolat, "Genç girişimcilerimizle yeni teknolojileri hızla adapte edebilmeleri ve uygulayabilmeleriyle bizim çok gelişmiş ülkelerle aramızdaki gelişmişlik farkını kapatmamızda çok büyük bir rol oynayacak. Küçük ve orta büyüklükte işletmeler içinde çok uzun yılların tecrübesi ve birikimiyle büyük işletmeler karşısında rekabet güçlerini arttırabilmesi amacıyla e-ticaret sektörü çok büyük fırsatlar sunuyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye e-ihracat platformunu yakında hizmete alıyoruz"

Öte yandan Bakan Bolat, hiç ihracat yapmamış kobilerin ürünlerini yurt dışına ihraç etmelerini sağlamak için e-ihracat destekleri paketlerini devreye aldıklarını dile getirdi. Uzak ülkelere ihracatı arttırma hedefi çerçevesinde 18 hedef ülke içerisinde "Hedef e-ihracat Pazarları" raporunu yayınladıklarını söyleyen Bakan Bolat, şöyle konuştu:

"E-ihracat ve ticareti desteklemek için Türkiye E- İhracat Platformunu yakında hizmete alıyoruz. İhracatçılarımızı dijital ortama taşımız olacağız. Bu yeni nesil teknolojilerin kullanılacağı milli BTV Platformu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ticaret Bakanlığımızla birlikte hayata geçireceğiz."

Ankara e-ticaret zirvesi 10 Kasım'a kadar Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde devam edecek.