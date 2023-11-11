Türkiye E-İhracat Platformu Yakında Başlatılacak

BAKIRKÖY'de düzenlenen Asrın İş insanları Derneği (ASRİAD) toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye E- İhracat Platformu'nu yakında başlatacağız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. E-İhracatın da ihracatımızdaki payını yükselteceğiz dedi.

Asrın İş insanları Derneği (ASRİAD)'ın 3'üncü Olağan Genel Kurulu, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Bakırköy'de bir otelde düzenlendi. Düzenlenen genel kurul toplantısına ASRİAD eski genel başkanı Adnan Danışman, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve yeni ASRİAD Başkanı Cemil Yıldız ile derneğe üye pek çok iş insanı katıldı. Düzenlenen toplantı İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından başladı.

3 YILDIR KESİNTİSİZ BÜYÜME SÜRECİNDEYİZ

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış politikada ve savunmada Türkiye Allah'a çok şükür uluslararası arenada etkin, saygın, güçlü ve takdir gören bir ülke. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her yerden başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülkemizin büyük bir saygınlığı var. Bu anlamda 12 çeyrektir, 3 yıldır kesintisiz büyüme sürecindeyiz. Dün açıklanan istihdam rakamı işsizlik oranının Eylül ayında yüzde 9.1' e düştüğünü gösteriyor. Son 13-14 senenin en düşük rakamı bu. 3 milyon 150 bin civarında kayıtlı işsiz var. Ama siz iş dünyası hepiniz bize ulaştığınızda eleman bulamadığınızı, ara eleman, vasıflı eleman bulamadığınızı hep söylüyor, dertleniyorsunuz. İhracatımızı pazartesi günü açıkladık. Yüzde 7.4 artışla ekim ayında 22,9 milyar dolara ulaştık. Bu sene Allah izin verirse 255-256 milyar dolara ulaşacağız. Bu geçen yıla göre çok büyük bir artış değil ama küresel ticaret yüzde 1 küçüldü şu anda. İhracatımızın yüzde 45'ini yaptığımız Avrupa Birliği'nin ithalatı yüzde 13 küçüldü. En büyük ihracat yaptığımız Almanya'nın ithalatı yüzde 17 küçüldü. Bunları dikkate aldığımızda ve küresel büyümenin de durgunluk içinde olduğunu dikkate aldığımızda mevcudu korumayı başardık. Hem de deprem felaketine rağmen. Depremin 8 ayda bize ihracattaki maliyeti de 6 milyar dolar oldu. Kaldı ki 51 bin canımızı kaybettik. Allah hepsinden razı olsun, hepsine rahmet eylesin dedi.

TÜRKİYE E-İHRACAT PLATFORMU'NU YAKINDA BAŞLATACAĞIZ. ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR

Konuşmasının devamında sanayi üretim rakamlarına değinen Bakan Bolat, Sanayi üretimimiz de son bir yıl itibari ile Eylül ayı sanayi üretiminde artık yüzde 4 olarak arttı. 2023 yılının Temmuz-Ağustos-Eylül ayını kapsayan çeyreklik dönemde de yüzde 7,7 bir yıl öncesine göre artış var. Bunu hem güçlü iç talep hem de ihracattaki artışla başarabiliyoruz. İnşallah orta vadeli programda 3 yıl sonra 2026'da ihracat hedefimiz 302 milyar dolar. 2028 12. Kalkınma Planı'ndaki 2028 son hedefimiz 375 milyar dolar olarak çalışacağız. Hizmet ihracatında bu yıl 100 milyar doları aşıyoruz, 2028 hedefimiz 200 milyar dolar olacak. Bunlar gerçekçi tahminler ve hedefler. Dünyanın içinde bulunduğu zor konjonktürde bu çalışmaları ve hedefleri gerçekleştirmek için tempomuzu ve çalışmalarımızı daha da arttıracağız. İhracatçılarımıza imkanları arttırıyoruz. Merkez bankası reeskont kredileri on katına çıkarıldı. Eximbank kaynakları arttırıldı. Her zaman Ticaret Bakanlığı bütçesi içinde de önümüzdeki yıl ihracat desteklerimizi yüzde yüz 15 arttırarak 22 milyar liralık bir destek size sunacağız. Bu çerçevede tüm dünyada İslam ülkeleri olsun, Afrika, Türki Cumhuriyetler, Avrupa bütün pazarları tarıyoruz ve ihracatçılarımıza yeni kanallar açmaya çalışıyoruz. Son olarak da Türkiye E-İhracat Platformu'nu yakında başlatacağız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. E- İhracatın da ihracatımızdaki payını yükselteceğiz şeklinde konuştu.