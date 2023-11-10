Türkiye E-İhracat Platformu Kurulacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da gerçekleştirilen E- İhracat Zirvesi'nde Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir proje ile ihracatçıların milli B2B platformu Türkiye E- İhracat Platformu'nun kurulacağını söyledi.

8-10 Kasım tarihleri arasında ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açılış konuşması ile başlayan "E- İhracat Zirvesi"ne 3 bin 800 fiziki ve 5 binden fazla çevrimiçi katılımcı ile toplam 8 bin 800 kişi katıldı. Beş ayrı panel ve 38 farklı modülde 71 konuşmacının yer aldığı etkinlikte, giderek büyüyen e-ihracat dünyasında firmaların başarılı şekilde yol almalarının nasıl sağlanabileceği, uluslararası ticarette Türk markalarını oluşturarak değişen ve gelişen ekonomide pay sahibi bir konuma gelmeleri için A'dan Z'ye e-ihracat değerlendirildi.

Zirvenin ilk gününde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, pandemiyle birlikte küresel ticarette bir dijital dönüşüm sürecinin başladığını ve söz konusu dönüşümün e-ticaret sektörü için önemli fırsatlar getirdiğini, 2019 yılında perakende ticaretten yüzde 5 civarında pay alan e-ticaret sektörünün bu dönüşümle birlikte payının yüzde 19'a yükseldiğini dile getirerek, Türkiye'nin de bu değişimde rekabetten geri kalmadığını vurguladı. Bakan Bolat, en önde yer alma hedefi doğrultusunda e-ihracat konusunda Bakanlık içinde İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde önemli bir yapılanmaya gidildiğini belirterek, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir proje ile ihracatçıların milli B2B platformuna taşınacağı ve e-ihracatın artırılmasında lokomotif görevi olacak "Türkiye E-İhracat Platformu"nun hayata geçirileceği müjdesini paylaştı.

Zirvede daha sonra Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya'nın E-İhracat Konsorsiyumu modelinin KOBİ'lere sunduğu fırsatlar, lojistik çözümlerin e-ihracattaki yeri, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerine yapılabilecek potansiyel e-ihracat fırsatlarına değindiği "E-İhracat Politikalarının Paydaşları" konulu panel düzenlendi. Ayrıca e-ihracata yön vermesi beklenen küresel trendler olmak üzere dijital pazar yerlerinde mağaza açılışı ve yönetimi, pazar araştırması ve pazaryeri seçimi, popüler pazar yerlerine ilişkin özellikler, pazarlama ve kampanya yönetimi gibi "Pazar Yerlerinin ve Çoklu Kanalların E-ihracat İçin Önemi" ve "Uçtan Uca E-İhracat Konsorsiyumları" panelleri gerçekleştirildi.

Zirvenin ikinci günü Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Daire Başkanı Hasan Önal ve Ticaret Uzman Yardımcısı Sarenaz Yüksel'in "E-İhracatta Hedef Pazarlar ve Destekler" başlıklı sunumuyla başladı. Dünyada giderek artan mobilite ve sosyal medya kullanımı, firmaları geleneksel ticaret yöntemlerini kullansalar dahi dijitalleşmenin gerekliliği üzerine stratejileri değerlendirildi. Akabinde firmaların müşterilerine ulaşmalarında dijital pazarlamanın giderek önem kazanmakta olup, etkinlik gününün tamamında dijital pazarlama tüm yönleriyle ele alındı. Kampanya yönetiminden sosyal medya etkileyicilerine kadar çeşitli dijital pazarlamaya yönelik konular hakkında konunun uzmanları tarafından detaylı sunumlarla zirveye devam edildi.

"E-ihracatta Marka Oluşturmak" başlıklı konuşmada firmaların, üreticilerin tarihi, kültürü, insanı, bulunduğu coğrafya ve benzersiz hikayeleriyle Türkiye'nin büyük bir potansiyeli içinde barındırdığı ve üretim ve hizmetler konusunda başarısı ve yetkinliği ile de dünyada tanınan Türkiye'nin ürün ve hizmet üreten konumunun ötesinde markalar oluşturan bakış açısına geçmesi gerektiği vurgulandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle anma töreni ile başlayan zirvenin 3'üncü gününde de yoğun bir katılımla 2 panel, 8 modül ve 2 başarı hikayesi olmak üzere 12 farklı oturum gerçekleştirildi. 3 gün boyunca e-ihracatın giderek büyüyen dünyasında firmaların başarılı bir şekilde yol almalarını sağlamak amacıyla e-ihracatın tüm paydaşlarının bir araya getirildiği "E-İhracat Zirvesi", yoğun bir katılımla e-ihracatın her adımının değerlendirilmesi ve bunlarla birlikte B2B platformlarının geleceği, başarı hikayeleri ve yapay zekanın e-ticarette nasıl kullanılacağı konularının ele alınması ile son buldu. - ANKARA