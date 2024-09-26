Türkiye, Dünyanın En Hızlı Büyüyen Ekonomilerinden Biri

'EN YÜKSEK BÜYÜYEN ÜLKELERDEN BİRİYİZ'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Zonguldak programı kapsamında partisinin İl Başkanlığı'nda basın açıklaması düzenledi. Türkiye'nin bölgesel ve iç sorunlarına rağmen dünyanın 17'nci ekonomisi olduğunu belirten Zeybekçi, "Türkiye bugün, nominal dediğimiz yazılı değerlere göre dünyanın 17'nci büyük ekonomisi. Dünya Bankası'nın satın alma paritesine göre dünyanın 11'inci büyük ülkesi. Türkiye asla ve asla 2001'deki kamu finansman krizi gibi krizleri yaşamayacaktır. Büyük bir ekonomiyiz. Son dönemdeki yaşanan bu vakalara rağmen geçen senenin rakamlarına ve ilk 2 çeyreğe baktığımız zaman dünyada en hızlı büyüyen, dünyada en yüksek büyüyen 2-3 ülkeden bir tanesiyiz. Talepten daha çok ürünü pazara koymanın enflasyonla doğru mücadele olduğunu biliyoruz. Milletvekillerimizle beraber yaptığımız çalışmalarla yapısal reformlarla ilgili ekimde, Parlamento açıldığı andan itibaren de reform seferberliğini de göreceğiz. Birilerini üzecek, dostlarımıza parmak ısırtacak şekilde Türkiye, Atatürk'ün gösterdiği 'muasır medeniyet' yolculuğunu mutlaka ve mutlaka gerçekleştirecek. Hatta daha ilerisine geçecektir" diye konuştu.

'YÜZDE 5'İN ALTINDAKİ BÜYÜME İŞSİZLİĞİ DÜŞÜRMEZ'

Türkiye'deki işsizliğin düşmesi için ekonomik büyümenin zorunlu olduğunu belirten Zeybekçi şöyle konuştu:

"Ortalama yüzde 5'in altında büyürsek, işsizliği asla aşağı düşüremeyiz. Yüzde 6 ve üzerinde büyümemiz gerekiyor ki işsizlik aşağıya doğru gelsin. Yani bir zorunluluğumuz var. Bazen bu tehlikeli sahalarda söylenen sözlere dikkat etmek lazım. Yüzde 6'nın üzerinde büyüyen ülke, yani 20 yaşındaki bir gencin nabzıyla 70 yaşındaki birinin nabzı aynı olur mu? Aynı olmaz. Dolayısıyla bizim yüzde 6 ve civarında büyümemizin sonucu genç nesilden dolayı ve işsizliği aşağıya düşürme ve o muasır medeniyeti yakalama gayretimizden dolayı yüzde 6, 6,5- 7 büyüdüğünüz zaman enflasyonunuz da hiçbir zaman için yüzde 5'in, 6'nın altına düşmez. Düşmemesi de gerekir. Sıkıntılı laflar bölümüne geldik şimdi, yani o seviyenin altına düştüğü zaman, yani nabzı düşmüş olur, tansiyonu düşmüş olur. Cansızlaşır. Bizim gidecek yolumuz bundan çok daha fazla. Biz ilk 10 büyük ekonomisine nominal, satın alma gücü paritesine göre de dünyada ilk 6, 7 hedefimiz var. Oraya varana kadar durmak yok, yola devam."

Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK,