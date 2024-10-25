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Türkiye, Dünya Makarna İhracatında İkinci Sırada

Türkiye, Dünya Makarna İhracatında İkinci Sırada
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Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı M. Aykut Göymen, Türkiye'nin 166 ülkeye makarna ihraç ettiğini ve dünya makarna üretiminde ikinci sırada yer aldığını açıkladı. Güneydoğu bölgesi, üretimin yüzde 58'ini gerçekleştirirken, ihracatın yüzde 65-70'ini üstleniyor.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Başkanı M. Aykut Göymen, Türkiye'den 166 ülkeye makarna ihraç edildiğini belirterek, üretimin yüzde 58'inin gerçekleştirildiği Güneydoğu'nun ihracattan yüze 65-70 pay aldığını söyledi.

Dünya makarna üretiminde Türkiye'nin ikinci sırada olduğunu vurgulayan Göymen, "Toplamda 3 milyon tonluk üretim kapasitesine sahibiz. Geçen yıl 1 milyon 300 bin ton ihracat yaptık. 700 bin tonluk iç tüketimle geçen seneyi 2 milyon tonluk üretimle kapattık" dedi.

Makarna ihracatının 1990'lı yıllarda başladığını ve o dönemde yıllık 15 ve 20 ton gibi küçük miktarlarda ihracat yapıldığını dile getiren Göymen, şöyle konuştu:

"O rakamlardan 1 milyon 300 bin tonlu ihracat rakamlarına ulaştık. Bu yıl hedefimiz 1,5 milyon ton. İlk 8 ayda 985 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl inşallah tamamlayacağız 1,5 milyon tonu. Türkiye makarnalık durum buğdayının gen merkezi. Ülkemizde 25 makarna üreticisi var. Bu firmalar üzerlerine düşeni yapıyor. İtalya'dan sonra dünyada ihracatta Türkiye ikinci sırada. Mevcut kapasitemiz 3 milyon ton. İhracatla beraber yıl sonunda 2,2 milyon tonluk bir üretim söz konusu olacak."

Göymen, Güneydoğu bölgesinin makarna üretimi ve ihracatında önemli bir paya sahip olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye makarna üretiminin yüzde 53'i Gaziantep'te, yüzde 5'i Mardin'de. Yani yüzde 58'ini Güneydoğu bölgesi üretiyor makarnanın. İhracatın da yüzde 65-70'i Güneydoğu'dan gidiyor. 1,5 milyon ton ihracatın yaklaşık 1 milyon tonu Güneydoğu'dan yapılmış olacak." dedi.

Türkiye'den 166 ülkeye makarna gittiğini belirten Göymen, "Ağırlıklı olarak Güney Amerika, Afrika ve Japonya'ya gidiyor. Ülke olarak ise Venezuela, Gana, Somali, Japonya ve Çin sıralanabilir. Dünya makarna ticaretinden Türkiye olarak yüzde 25 pay alıyoruz." ifadesini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Türkiye İhracat Tarım Dünya

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