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Türkiye'den Ocak-Kasım döneminde 23 milyon dolarlık çay ihracatı

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Türkiye'den bu yılın ocak-kasım döneminde yapılan çay ihracatından 23 milyon 603 bin 945 dolar gelir elde edildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den 117 ülkeye çay satıldığını belirtti.

Türkiye'den bu yılın ocak-kasım döneminde yapılan çay ihracatından 23 milyon 603 bin 945 dolar gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den 117 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldığını söyledi.

Ocak-Kasım 2023'te yurt dışına 4 bin 995 ton çay satılarak 23 milyon 603 bin 945 dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminde ihracatın 5 bin 701 ton karşılığı 19 milyon 994 bin 569 dolar olarak gerçekleştiğini, böylece dış satımın yüzde 18 arttığını ifade etti.

Gürdoğan, Belçika, Birleşik Krallık ve ABD'nin en fazla çay ihraç edilen 3 ülke olduğunu, bu dönemde Belçika'ya 8 milyon 166 bin 703, Birleşik Krallık'a 2 milyon 973 bin 980 ve ABD'ye 2 milyon 509 bin 532 dolarlık çay satıldığını bildirdi.

Söz konusu dönemde Polonya, Slovakya, İtalya, Brezilya, Gabon, Antigua ve Barbuda, Sao Tome ve Principe, Uruguay, Portekiz, Dominik Cumhuriyeti, Togo, Letonya ile Ruanda'ya da çay ihraç edildiğini söyleyen Gürdoğan, Türk çayına talebin arttığını, bu senenin çok güzel rakamlarla tamamlanacağını dile getirdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Belçika Türkiye İhracat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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