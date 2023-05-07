Türkiye'den 85 firmanın katıldığı Cezayir'deki uluslararası yapı fuarı açıldı

Cezayir'de 25'incisi düzenlenen uluslararası yapı ve inşaat malzemeleri fuarı "Batimatec 2023", 85 Türk şirketinin katılımıyla başladı.

Başkent Cezayir'deki SAFEX Fuar Merkezindeki açılış programına, Cezayir Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Tarık Bilarabi, Çalışma Bakanı Lahdar Rahruh, Ticaret Bakanı Tayyip Zeytuni, Çevre Bakanı Faziye Dahleb, Sulama Bakanı Taha Derbal, Cezayir İlaç Endüstrisi Bakanı Ali Avn ve Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile çok sayıda yerli ve yabancı temsilci katıldı.

Çin'in onur konuğu olduğu fuara, Türkiye'den 85 firmanın da aralarında bulunduğu 900'ü aşkın yerli ve yabancı şirket katıldı.

Cezayirli bakanlar, Büyükelçi Göktaş eşliğinde Türk şirketlerinin stantlarını gezdi.

Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayirli bakanlarla Türk firmalarını ziyaret ettiğini belirterek, "Bu fuar, Türkiye'nin yoğun bir şekilde katılım sağladığı bir fuar. Bizim için oldukça önemli. 80'den fazla katılımcı firmamız bulunuyor. Aynı zamanda Cezayir'de üretim yapan Türk firmalarımız da bu fuarda yer alıyor." dedi.

Cezayirlilerin Türk şirketlerinin stantlarına ciddi bir ilgisinin olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Çünkü en yüksek katılım sağlayan ülkelerden biriyiz. Bu da bizi gururlandırıyor. Firmalarımızın ürünleri de oldukça önemli, makine ve teknoloji ağırlıklı üretimleri var." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Türkiye'nin konut sektöründe çok önemli bir noktada olduğuna işaret ederek, "İnşaat sektöründeki tecrübeli iş insanlarımız burada tecrübelerini paylaşma imkanı buluyor. Cezayir tarafını da memnun eden bir katılım oldu. İnşallah hayırlara vesile olur." şeklinde konuştu.

Fuarda stant açan Dündar Makine Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Dündar da Cezayir'de 6'ıncı kez fuarlara katıldığını belirterek, "Cezayir, bizim için iyi bir pazar. Burada yatırım planlarımız söz konusu. Cezayir'de üretim yapıp, buradaki iş insanlarıyla ortaklık kurma çalışmalarımız var. İnşallah başarılı oluruz." dedi.

Meta Panel Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Eyüp Yıldız ise Cezayir'in Türk şirketleri için Afrika'ya açılmak için önemli bir nokta olduğuna dikkati çekerek, "Cezayir'deki bu fuar bizim için büyük bir önem arz ediyor. Büyük fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Geniş bir pazar olduğunu, Afrika'ya açılmamız için büyük bir fuar olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Cezayir piyasasına girmek istediklerine vurgu yaparak, "Cezayir halkını hem seviyoruz hem de onlarla iş yapmaktan memnunuz. İnşallah bundan sonraki fuarlara da katılacağız ve ticari olarak da görüşmelerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye-Cezayir arasındaki iyi ilişkilerin ticarete yansıdığına işaret eden Yıldız, "İki ülke arasındaki güçlü ilişkiler, bu ülkeyle ticaret yapmamızı, çalışmamızı daha da kolaylaştırıyor. İnşallah daha güzel olacaktır." şeklinde konuştu.

Cezayir, uluslararası yapı ve inşaat malzemeleri fuarı 11 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.