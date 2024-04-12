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Türkiye'den 67 ülkeye 3 milyon 597 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirildi

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Türkiye'den bu yılın ilk 3 ayında 67 ülkeye 3 milyon 597 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 99 ülkeye 12 milyon 226 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

Geçen yılın ocak-mart döneminde 2 milyon 871 bin dolar olan pul biber ihracatının tutarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 24'lük artışla 3 milyon 597 bin dolara çıktı.

Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan, İngiltere, Irak, Fransa, ABD, Rusya, Birleşik Arap Emirliği, Libya, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Umman, Japonya, Bulgaristan, Gana, Mozambik, Küba ve Fas'ın da aralarında bulunduğu 67 ülkeye bu yılın ilk çeyreğinde 1112 ton pul biber gönderildi.

Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 573 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 514 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 511 bin dolarla Hollanda izledi.

"İsotun tadına bakanlar bu lezzetten asla vazgeçemez"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, geçen yılı artışla kapatan pul biber ihracatının 2024'ün ilk çeyreğine de artışla başlamasının hem üreticiler hem de ihracatçılar açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Geçen yıl yaşanan deprem ve sel felaketinin etkilerinin giderildiğinin ve çiftçilerin üretimlerine devam ettiğini aktaran Kızıldemir, bu yıl mevsim şartlarının iyi olması halinde bereketli bir sezon geçirmeyi beklediklerini ifade etti.

Kızıldemir, ihracat rakamlarındaki artışın devam etmesini beklediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Türkiye'de üretilen pul biberimiz her yıl daha fazla ülkede kullanılıyor. Bizim ürettiğimiz isotun tadına bakanlar bu lezzetten asla vazgeçemez diyorduk ve söylemimizin ne kadar da doğru olduğunu artan ihracat rakamlarına bakınca görebiliyoruz. Biz bu ihracatın artarak devam etmesini istiyoruz, biber eken çiftçilerimiz desteklenirse bu üretim rakamlarının çok daha yukarıya çıkacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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