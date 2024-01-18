Türkiye'deki Turizm Amaçlı Tüketim Değeri 1 Trilyon TL'yi Aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılında ülkedeki turizm amaçlı toplam tüketim değeri 1 trilyon 311 milyar 367 milyon 401 bin TL olarak gerçekleşti.

TÜİK, 2019-2022 dönemlerine ilişkin turizm uydu hesabı verilerini bugün açıkladı. Buna göre, turizm ürünlerinin tüketiminin yurt içi arz içindeki büyüklüğü 2022 yılında yüzde 3,3 oldu. Türkiye'deki turizm amaçlı toplam tüketim değeri ise 2022 yılında 1 trilyon 311 milyar 367 milyon 401 bin TL olarak gerçekleşti. Turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arz içerisindeki payı da yüzde 3,3 oldu.

Türkiye'ye doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer, 2022 yılında 586 milyar 764 milyon 260 bin TL olarak gerçekleşti. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi katma değer içindeki payı da yüzde 4,4 oldu.

KONAKLAMA HİZMETLERİNİN YÜZDE 97,4'Ü TURİZM AMAÇLI YAPILDI

Seyahat acenteleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı yapıldı. 2022 yılında konaklama hizmetlerinin yüzde 97,4'ü, yolcu taşımacılığının yüzde 64,6'sı, kültürel hizmetlerin yüzde 45,4'ü turizm amaçlı gerçekleştirildi. Turizm sektörlerinde doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 27 artarak 885 bin kişi oldu. Turizm sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payı ise yüzde 2,9 olarak kaydedildi.