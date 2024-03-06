Türkiye'deki Kadın Girişimciler İstanbul'da Buluştu

Türkiye genelinden 500'ü aşkın kadın girişimci İstanbul'da düzenlenen e-Ticaret Karnavalı'nda bir araya geldi.

Danışmanlık şirketi Ahoras'tan yapılan açıklamaya göre, girişimci kadınları e-ticaret dünyasında güçlendirmek amacıyla Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bakırköy Şubesi işbirliğinde ve Sheraton İstanbul Ataköy Hotel ev sahipliğinde düzenlenen karnaval, 500'ü aşkın kadın girişimciyi ağırladı.

Etkinlikte, kadın girişimcilere e-ticaret ve pazarlama, iş planı hazırlama, yatırımcıya ulaşma, finansal okuryazarlık, e-ihracat ve sürdürülebilir e-ticaret gibi konularda bilgi verildi.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen Ahoras Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Koçak, halihazırda Avrupa'da 3, ABD'de 2, Türkiye'de ise sadece 7 şirketten birisinin kadın girişimci tarafından kurulduğunu belirtti.

Türkiye'nin bu alanda düşük orana sahip olduğunu vurgulayan Koçak, "Bu oranın değişmesi için bugün kadın girişimciler ve onları destekleyenler ile buradayız. Hedefimiz; cesur ve üretken kadınların hayalini kurdukları işi, uçtan uca yönetebilecekleri platformu anahtar teslim yapabilmelerini sağlamak. Sonrasında bu rüzgarla dünyaya açılmalarını teşvik etmek." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin konuşmacıları arasında yer alan Munch Chocolate Kurucusu Elif Çelik de 6 günlük şirketinin depremde yıkıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk siparişleri hazırladığım günün gecesi Kahramanmaraş merkezli depremi yaşadık. Çalışmalarımızın sonunda 10 ayda kurumsal iş ortağımız olan 58 firmamızla bugüne kadar 385 bin 430 adet çikolata üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türk girişimci kadınlarımıza tek söyleyebileceğim; cesur olsunlar."