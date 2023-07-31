Türkiye'deki İşçilerin Yalnızca Yüzde 14'ü Sendika Üyesi

Resmi Gazete'de yayımlanan verilere göre, Türkiye genelinde 16 milyon 413 bin 359 işçiden sadece 2 milyon 421 bin 940'nın sendika üyeliği bulunuyor. Ocak ayına göre toplam işçi sayısı 249 bin artarken, sendikalı işçi sayısı ise 90 bin 952 kişi arttı. Verilere göre kayıtlı işçilerin yüzde 85'i sendikasız.

Resmi Gazete'de yayımlanan verilere göre, Türkiye genelinde 16 milyon 413 bin 359 işçiden sadece 2 milyon 421 bin 940'nın sendika üyeliği bulunuyor. Ocak ayına göre toplam işçi sayısı 249 bin artarken, sendikalı işçi sayısı ise 90 bin 952 kişi arttı. Verilere göre kayıtlı işçilerin yüzde 85'i sendikasız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2023 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ" i bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi verilere göre kayıtlı işçilerin yüzde 85'nin sendikasız olduğu görülürken 2023 Ocak ayı verileri ile karşılaştırıldığında, toplam işçi sayısının 249 bin artarken, sendikalı işçi sayısı ise sadece 90 bin 952 kişi arttı. Sendikalı işçi sayısındaki artış yüzde 0,34 oldu.

Buna göre, Türkiye genelinde toplam işçi sayısı 16 milyon 413 bin 359'a yükseldi. İşçiler arasında 2 milyon 421 bin 940'nın sendika üyeliği bulunuyor.

SENDİKALI İŞÇİ SAYISINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 0,34 OLARAK KAYDEDİLDİ

Ocak ayında 16 milyon 163 bin 549 olan işçi sayısı temmuzda 16 milyon 413 bini aşarken yüzde 14,42 olan sendikalılık oranı temmuz ayında yüzde 14,76 olarak tespit edildi. Ocak ayında 2 milyon 330 bin 988 olan sendikalı işçi sayısı da 2 milyon 421 bin 940 oldu. Sendikalı işçi sayısındaki artış yüzde 0,34 olarak kaydedildi.

HİZMET İŞ SENDİKASI 276 BİN 364 ÜYE İLE İLK SIRAYA ÇIKTI

Temmuz verileri ile en büyük sendika sıralamasında da değişim oldu. Ocakta 258 bin 928 üye ile en fazla üye sayısına sahip Türk Metal Sendikası, temmuz verilerine göre üyesi sayısını artırsa da ikinciliğe geriledi. Türk Metal sendikasının üyesi sayısı 268 bin 385 olarak kaydedilirken Hizmet İş sendikası 276 bin 364 üye ile ilk sıraya çıktı.

Basın-medya sektöründe ise Medya İşçileri Sendikası 5 bin 890, Türkiye Basın Yayın, Gazetecilik, Grafik-Tasarım, Baskı ve Ambalaj Sanayi İşçileri Sendikası (Basın-İş) 3 bin 104, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) bin 953, DİSK Basın-İş 422 üyeye sahip.