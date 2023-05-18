Türkiye'deki Gençlerin Yüzde 73'ü Yurt Dışında Yaşamak İstiyor

Almanya merkezli Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği'nin beyin göçü araştırmasına göre Türkiye'deki 18-25 yaş arasındaki kişilerin yüzde 73'ü yurt dışında yaşamak istiyor. Yurt dışında ise en çok Avrupa ülkeleri tercih ediliyor.

Online PR Servisi B2Press'in incelediği Almanya merkezli Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği'nin beyin göçü araştırmasına göre Türkiye'deki 18-25 yaş arasındaki kişilerin yüzde 73'ü yurt dışında yaşamak istiyor. Yurt dışında ise en çok Avrupa ülkeleri tercih ediliyor.

Derneğin Türkiye temsilciliğiyle Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Çağlar koordinatörlüğüyle hazırlanan araştırmanın detayları şu şekilde açıklandı:

"Yüz yüze anket yöntemiyle 28 Nisan'da 3 bin 243 kişiyle yapılan çalışmada beyin göçünden dolayı en çok göç veren 177 ülke arasında Suriye 11, Afganistan 12, Türkiye ise 132'nci sırada yer aldı. En az göç veren ülkeler ise sırasıyla Avustralya, İsveç, Norveç, Kanada ve Danimarka oldu. Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin yüzde 55,7'sini erkekler oluşturuldu. Göç etmek ise özellikle Z kuşağındaki kadınlar arasında gün geçtikçe yaygınlaşıyor.

"Başka bir ülkeye kalıcı olarak yerleşmeyi arzu eden Z kuşağındaki kadınlar, 'yaşamlarından memnun olmadıklarını ve kimlik ayrımcılığına uğramak istemediklerini' belirtti. Yurt dışına kalıcı olarak yerleşmek isteyen katılımcıların yüzde 39,4'ü, bunun nedenleri arasında gelirini artırma isteği olduğunu söyledi. Yüzde 35,1'i de başka bir ülkeye gitme sebeplerinde nitelikli eğitim alma ihtiyacı bulunduğunu öne sürdü.

"Gençlerin yüzde 55,2'si memnuniyet ve mutluluk durumları sorulduğunda da şimdiki yaşamından ne tam olarak mutlu ne de mutsuz olduğu yanıtını verdi. Göç etmek istedikleri bölgeleri sıralayan gençlerin yüzde 30,6'sı Avrupa ülkelerini tercih ederken, yüzde 15'i Amerika'ya gitmek istiyor. Kanada'da yaşamak isteyenlerin oranı yüzde 12'de kalırken, katılımcıların yüzde 9,6'sı da en az göç veren İskandinav coğrafyasına göç etmeyi arzuladığını aktardı."