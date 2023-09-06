Türkiye'deki Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Yatırım Miktarı Geçen Yıl Yüzde 85,7 Arttı

Türkiye'deki 21 elektrik dağıtım şirketinin yatırım miktarı geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 85,7 artarak 27,3 milyar lira oldu. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından hazırlanan rapora göre, enerji altyapısına yapılan yatırımlar ile ülke genelindeki elektrik dağıtım hattı uzunluğu ve trafo sayısında da artış yaşandı.

Türkiye'deki 21 elektrik dağıtım şirketinin yatırım miktarı geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 85,7 artarak 27,3 milyar lira oldu.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından hazırlanan "Elder Sektör Raporu-2022" yayınlandı.

Rapora göre, enerji altyapısına yapılan yatırımlar ile ülke genelindeki elektrik dağıtım hattı uzunluğu ve trafo sayısında da artış yaşandı. 2021'de 1 milyon 363 bin kilometre düzeyinde olan toplam dağıtım hattı uzunluğu 2022'de 1 milyon 401 bin kilometreye ulaştı.

??????? Türkiye genelinde 508 bin 880 olan trafo sayısı da yüzde 8,5'lik artışla 522 bin 311'e çıktı. Yatırımların bölgesel olarak dağılımında ilk sırayı 2 milyar 605 milyon lirayla Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) alırken, bu şirketi 2 milyar 307 milyon lirayla Boğaziçi EDAŞ, 2 milyar 304 milyon liralık yatırımla GZD EDAŞ izledi.

Rapora göre geçen yıl elektrik dağıtım şirketlerinin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği yatırımların toplamı bir önceki yıla göre yüzde 85,7 artarak 14 milyar 719 milyon liradan 27 milyar 340 milyon liraya ulaştı.

Elektrik tüketimi 253,6 teravatsaate yükseldi

Rapora göre 2022'de "dağıtım ve iletim seviyesinden bağlı abonelerin toplam tüketimi" bir önceki sene ile hemen hemen aynı seviyede kalırken, toplam elektrik tüketimi de bir önceki yıla göre yüzde 0,23'lük artışla 253,6 teravatsaate çıktı.

Geçen yıl toplam tüketimin yüzde 47,73'ü sanayi abonelerinden geldi.

Öte yandan, 2022'de toplam tüketimin yüzde 25,45'i kamu ve özel hizmet sektörü ile diğer, yüzde 24,39'u mesken, yüzde 3,72'si tarımsal faaliyetler, yüzde 2,17'si ise aydınlatma abonelerinden geldi.

Raporda görüşlerine yer verilen Elder Genel Sekreteri Özge Özden, enerji sektörünün gerek teknolojik gelişmeler gerekse iklim değişikliğine yönelik politikalar sonucunda baş döndürücü bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Enerji sektörü büyük bir değişim içinde bir taraftan gündelik sorunlara cevaplar ararken bir taraftan da artık kaçınılmaz hale gelen dönüşüm gereksinimlerine çözümler bulmaya çalışıyor. 2021'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Paris İklim Anlaşmasını TBMM'de onayladık ve 2053'e kadar net sıfır karbon hedefine ulaşma taahhüdünde bulunduk. Bu hedefe ulaşılmasında en önemli başarı faktörü çevre dostu yeni teknolojileri üreterek insanımıza ve ekonomimize kazandırmak. Sektör olarak, teknoloji perspektifinde güneş ve rüzgar santralleri, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları ve son olarak enerji verimliliği ve depolama sistemleri gibi günümüzün teknolojilerine odaklanırken aynı zamanda yeşil hidrojen, füzyon, karbon yakalama ve depolama gibi geleceğin ancak yakın geleceğin üretim teknolojilerine yönelik de çabalarımızı sürdürüyoruz.