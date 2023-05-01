Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için Finlandiya'da oy verme işlemi başladı

Finlandiya'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy vermeye başladı.

Finlandiya'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy vermeye başladı.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Finlandiya'da toplam 6 bin 791 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, vatandaşların oy kullanmaya sabah 09.00 itibarıyla başladıklarını belirterek, "Her şey yolunda gidiyor. Vatandaşlarımızın ilgisi memnuniyet verici. Sandık kurullarımız tamam. Müşahitlerimiz seçimi hazırlık sürecinin başından itibaren izliyor." ifadelerini kullandı.