Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılındaki yoksulluk oranını yüzde 13 olarak açıkladı. Medyan gelirin temel alındığı hesaplamalarda, yoksulluk oranları farklı kriterlere göre değişiklik gösterdi.

Türkiye'de bu yıl eş değer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak tespit edilen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı yüzde 13 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri"ni açıkladı.

Bu kapsamda, eş değer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı 2025 yılında 0,6 puan azalarak yüzde 13 oldu.

Medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise bu yıl 0,6 puan azalışla yüzde 20,6'ya düştü.

Eş değer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 40'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı geçen yıla kıyasla 0,7 puan gerileyerek yüzde 6,2 oldu.

Medyan gelirin yüzde 70'i dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise geçen yıla kıyasla 0,2 puanlık azalışla yüzde 28,7 olarak kayıtlara geçti.

Hane halkı tipine göre eş değer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranlarına bakıldığında, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarında yoksulluk oranı geçen yıla göre 6,9 puan azalarak yüzde 3,9, tek kişilik hane halklarında 1,1 puan düşerek yüzde 5,4'e geriledi.

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının yoksulluk oranı 0,4 puan azalarak yüzde 17,5, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının yoksulluk oranı 0,5 puan gerileyerek yüzde 12,9 oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
